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Шоу-бизнес

"С пышными формами": Похудевший Фадеев спутался с молодой брюнеткой

Максим Фадеев. Кадр youtube.com
Многие поклонники продюсера Максима Фадеева уверены, что первым его проектом была главная певица второй половины 90-х Линда. Как оказалось, еще до этого музыкальный менеджер курировал таинственную брюнетку.
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Девушку звали Лариса Смелова и она была возлюбленной Сергея Кислова, владельца "Студии 8", на которой записывался Фадеев. Хозяин звукозаписывающего ателье свел свою фаворитку с будущим звездным продюсером.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Кислов познакомился девушкой в 1991 году в коридоре Свердловской консерватории. Смелова не смогла сдать последний вступительный экзамен и горько плакала. Владелец студии решил помочь красотке и организовал ей поступление.

Девушка еще раз прошла испытания и не этот раз успешно. "Когда она сдавала экзамен, мы с Витей Зайцевым сидели в его студии. Выход из нее был на сцену зала, где, в общем-то, и проходил экзамен. И вдруг слышим: вокальная партия, классно звучит голос. И мы между собой говорим: "Голос потрясающий. Девушка, скорее всего, в теле, с пышными формами!" Выглядываем: а поет Лариска. Она маленькая, ростом 164 см, весит не больше 50 кг", – вспоминает Кислов.

Сергей понял, что из Ларисы можно сделать звезду. Он решил вложить деньги в ее раскрутку. Смелова получила псевдоним Лора, а ее личным продюсером стал начинающий композитор Фадеев.

Эта работа буквально спасла семью Максима от голодной смерти. "Помню, что его первая жена Галя сидела у меня в кабинете. И она мне говорит: "Ну, что делать? Денег он не зарабатывает. Я мою полы в подъезде. На эти деньги и живем. Если сегодня помою, мы поедим. Не помою – не поедим", - вспоминает хозяин студии звукозаписи.

Сергей предложил Фадееву создать альбом для Лоры. Продюсер написал музыку ко всем песням девушки. Пластинка вместила в себя 10 треков и получила название "Мадам Париж". К сожалению, певица пропала со сцены сразу после выхода первого "сольника". Она вышла замуж и уехала в Грецию. Однако благодаря Лоре у Фадеева появились первые деньги и нужные связи, которыми он с умом воспользовался и сделал головокружительную карьеру. Об этом сообщает интернет-портал "Щи".

Добавим, что сейчас Фадеев ведет несколько популярных проектов, также он всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткий срок он экстремально похудел – на 61 килограмм. 

Автор: Руслана Алексеева19 сентября 2018, 19:41
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