Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву

Вся жизнь Бориса Моисеева была сопряжена с постоянными гастролями и перегрузками организма. Все понимают, что постоянно находиться в таком напряжении – в прямом смысле опасно для здоровья. Артист, перенесший инсульт несколько лет назад, появился на светских раутах в Юрмале. Поклонники тут же заметили, что выглядит он неважно.

Однако ясновидящая Кажетта Ахметжанова уверена: артист чувствует себя неплохо, и это несмотря на то, что все-таки продолжает страдать от остаточных явлений после инсульта. "Борис Моисеев живет хорошо, однозначно не бедствует: у него есть недвижимость в Москве, еще вижу имущество в Санкт-Петербурге. Что касается денег, то существует постоянный денежный доход. Возможно он когда-то вложился в какое-то предприятие, бизнес. Это помогает ему совершенно спокойно жить и не ждать помощи от других. Кстати, сложная жизненная ситуация помогла этому человеку понять, кто в действительности его друг. Борису Моисееву болезнь буквально открыла глаза на многих приятелей, которые раньше с утра до ночи сидели у него в загородном доме и веселились. Сейчас их и след простыл. Рядом остались лишь верные соратники", – рассказала Dni.Ru гадалка.

Медиум предупредила, что в период с 2020 по 2022 год есть вероятность нового кризиса в жизни артиста. "Вижу, если не предотвратить ситуацию заранее, существует угроза повторного инсульта. Но камни показывают, что ему встретится очень сильный врач, который поможет привести организм в порядок и вернутся к обычной жизни. Кстати, по поводу здоровья и лечения ему лучше ориентир держать на врачей именно Северной столицы", – добавила она.

Ранее Dni.ru побеседовали с Борисом Моисеевым. "Борис, как вам удается держаться, бороться?" – спросил у него корреспондент. "Я люблю, это все любовь", – лаконично ответил артист. При этом важно заметить, что он сохраняет трезвость ума, узнает фотографов, с которыми работал когда-то, хвалит успешные выступления коллег.