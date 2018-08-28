Краско поставил жирную точку в отношениях с молодой женой

Отношения Натальи Шевель и Ивана Краско изначально хоть и были подкреплены личной симпатией и уважением друг к другу, но базировались вовсе не на большой и чистой любви, а исключительно на взаимной выгоде. Этот факт они оба осознавали с первого дня отношений. Наталья получала от пожилого актера необходимые финансовые ресурсы и рычаги продвижения по карьерной лестнице, а Иван видел в молодой спутнице своеобразную "таблетку", которая вылечит его от тоски после расставания с бывшей супругой – Натальей Вяль.



"Вижу, что присутствие Натальи Шевель рядом никак не утешало его, он постоянно переживал и думал о предыдущей жене и детях. Поэтому случилось то, что и должно было случиться – он принял решение вернуться к своей семье, – заявила Саона. – С Натальей Вяль они возобновят отношения, в семье восстановится гармония, а временное расставание покажется им обоим нелепой ошибкой. Между ним и Шевель окончательно поставлена точка".

По словам ясновидящей, каких-то скандалов, взаимных обвинений и дележки имущества между ними не будет. "Продолжительное путешествие Натальи – лишнее тому подтверждение, ведь это не что иное как красивый финальный жест, подарок от Ивана. Оба получили от этих отношений максимум из того, что было возможно, и без сожалений разошлись", – уверена Саона.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 12 Авг 2018 в 1:52 PDT

Напомним, ранее Иван Краско рассказал, что его 27-летняя супруга с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка уехала в путешествие по миру и изредка звонит справиться о здоровье. Они уже давно общаются только как друзья. Иван Краско отметил, что вопрос о расставании с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего. Шевель не хочет заводить с ним детей. Актер добавил, что хочет вернуться к бывшей возлюбленной Наталье Вяль. Впрочем, позже он изменил свою точку зрения и рассказал, что у него в семье все хорошо.