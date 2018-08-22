Она не хочет детей: 87-летний Краско объявил о разводе с 27-летней женой

В семье 87-летнего народного артиста Ивана Краско произошел раскол. Он собирается разводиться со своей 27-летней женой Натальей Шевель.

По словам самого Краско, молодая жена уже несколько месяцев с ним не живет. Девушка одна путешествует по миру. Сначала она посещала Израиль, теперь любуется архитектурой Испании. Супруги периодически созваниваются, но скорее как друзья, нежели любовники. Артист уверяет, что вопрос с расставанием назрел уже давно.

"Брак с Натальей Александровной – это же эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги", – заявил Иван Иванович. Также звезду советского кино всегда расстраивал тот факт, что молодая зазноба не желает заводить с ним детей. "Я понимаю, у нас нет своего жилья, и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", – рассуждает Краско.

Сейчас рядом с пожилым народным артистом постоянно находится его экс-супруга Наталья Вяль. По словам Ивана Ивановича, она готова принять его обратно, ведь как-никак у них двое сыновей. Шевель знает о намерении престарелого мужа вернуться к бывшей и не противится этому.

Краско вспоминает, что брак с Вяль был расторгнут не по его инициативе – Наталья ушла к другому. Позже женщина пожалела о своем решении, в чем призналась Ивану Ивановичу. Народный артист отмечает, что так как их не развенчали, перед Богом они продолжают быть супругами. "Батюшка Николай тогда, увидев нас, сказал, что Наталья на меня благотворно влияет, и благословил наш союз. Так мы повенчались, и брак наш не развенчан до сих пор", – цитирует звезду советского кино сайт "Комсомольская правда".