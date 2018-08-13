У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней

В 2005 году Маргарита Терехова была вынуждена оставить театр и кино. У нее начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. В 2017 году легендарной артистке исполнилось 75 лет. За ней ухаживают дочь Анна и сын Александр. Ясновидящая Марианна Абравитова констатировала: "К сожалению, по картам я не вижу ничего радостного. Дни сочтены. Более того, последние годы она очень плохо себя чувствует. Болезнь не одна у нее, а целый букет. Здоровье плохое в целом. Можно сказать, с головы до самых кончиков пальцев".

Таролог не делает радужных прогнозов, скорее, наоборот. "Она в терминальной стадии своей жизни. Маргарита сама по себе устала не только бороться, но и жить. В целом это тотальное состояния апатии. Ей не за что тут среди живых зацепиться. Она разочаровалась во всем. Финал ее безрадостный", – высказалась Абравитова.

Отметим, что дочь Маргариты Тереховой Анна рассказала о том, как у актрисы начиналось заболевание. "Когда у мамочки все только начиналось, меня все успокаивали и говорили, что она особо не понимает, что с ней происходит, а мне не нужно нервничать и ухаживать за ней", – поведала Анна.

Сейчас, по ее словам, Маргарита Терехова стала "маленькой девочкой", "совершенно нежным цветочком". "Я даже рада, что она не понимает, что происходит. Сейчас она, к сожалению, уже не может говорить. Но она узнает меня, я вижу это по глазам", – убеждена Анна Терехова. Отметим, что болезнь Альцгеймера неизлечима.

