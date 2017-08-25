Маргарита Терехова бросилась на колени перед больной дочерью

Дочь легендарной актрисы Маргариты Тереховой, отмечающей сегодня, 25 августа, 75-летие, дала откровенное интервью. Анна рассказала о своей звездной матери, об их отношениях и объяснила, почему они не являются подружками.

Маргарита Терехова много работала и гастролировала, поэтому воспитанием маленькой Анны занималась ее бабушка. "Помню: болею, входит мамочка – красивые длинные волосы, модная дубленка. Бросается на колени возле моей кроватки, обнимает, целует меня. От нее приятно пахнет духами и морозным воздухом. Бабушка с мамой спорят, как надо меня лечить, а затем все-таки приходят к одному мнению. Это такие счастливые мгновения детства!" – рассказала Анна Терехова.

Артистка брала дочь на съемки фильма "Д'Артаньяна и трех мушкетеров", в котором великолепно исполнила роль коварной Миледи. Кстати, этот образ надолго прилепился к Тереховой. Хотя на самом деле, по словам Анны, ее мать была необычайно доброй и милосердной. "Обожает детей. Она приходит в гости с подарками в любой дом, а уж где есть дети – тем более. А если увидит, что кому-то понравилась какая-то вещь у нее в доме, сразу ее отдаст. Мама всегда мне много всего дарила: книги, вещи, украшения. Сама никогда не носила золото, бриллианты – только серебро", – отметила актриса.

Не секрет, что в творческой и личной жизни маргарита была не очень счастлива. "Она очень требовательная в профессии. Мама не могла позволить себе быть слабой, беззащитной, хотя на самом деле такой и была: нежной и трогательной. Жаль, что не нашелся мужчина, который смог бы прожить с ней всю жизнь. Так сложилось. Маме пришлось нелегко, но она никогда не отчаивалась", – цитирует Анну Терехову Woman`s Day.

Публикация от Terekhova Anna (@grace_tais) Май 4 2017 в 8:58 PDT

У актрисы с дочерью прекрасные отношения. "Мы друзья с большой буквы, но не подружки, не сплетничаем и откровенны в определенных пределах. В день рождения поздравить маму придет вся наша семья: мы с братом Сашей, мой сын, мамина сестра", – сообщила актриса.