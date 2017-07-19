Дочь о болезни Маргариты Тереховой

Актриса Анна Терехова рассказала о болезни своей знаменитой мамы – звезды фильмов "Зеркало" и "Собака на сене" Маргарите Тереховой. Артистка призналась, что родительница окружена вниманием и любовью.

Анна Терехова пришла в студию передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Она дочь известной актрисы Маргариты Тереховой и болгарского актера Саввы Хашимова. "Они недолго были вместе, два года всего. Папа пытался работать актером в Советском Союзе, потому что они не могли друг без друга. Мамина подруга рассказывала, как однажды приехал папа из Болгарии, они сидели, ждали дома маму со спектакля. За окном ливень. И вот она бежит к подъезду, папа выскочил во двор. Они обнялись и не могли оторваться друг от друга, так и стояли под дождем. Такая была любовь. Но он вернулся в Болгарию, где был востребованным актером", – начала свой рассказ Анна.

У нее было счастливое детство, несмотря на то, что ее воспитывала бабушка и жила она в однокомнатной квартире. "Маму мы видели редко, у нее была потрясающая карьера. Но с бабушкой мне никогда не было скучно, она всегда была в веселом настроении. Играла со мной в шарады, прекрасно рисовала и придумывала стихи", – поделилась воспоминаниями Терехова.

Мама и бабушка с самого начала прочили Анне карьеру актрисы.Она поступила в ГИТИС и уже на первом курсе родила сына Михаила. Ей было 18 лет. При этом мать и бабушка поддержали ее. "Я даже не брала академический отпуск, сдавала зимнюю сессию с ребенком под мышкой. Миша рос в колыбельке моего брата Саши. Я часто смотрела на это маленькое существо, понимала, что оно живое. Боялась признать, что он теперь зависит от меня, что я уже не буду свободной. Но это было сиюминутно, жизнь дальше все сама выстроила", – отметила актриса.

Публикация от Terekhova Anna (@grace_tais) Май 4 2017 в 8:58 PDT

Сегодня именно Анна Терехова является главой своей семьи. "Брат женился, сын никак не решит, с чем связать жизнь. Отучился на психолога и экономиста, но нигде себя не нашел. Мама болеет и очень многие про это знают, я не собираюсь это скрывать, но мы справляемся. Окружили ее любовью и заботой, любимыми книгами. Она смотрит фильмы свои с удовольствием и улыбается снисходительно…" – цитирует Анну Терехову "Магнитогорский металл".