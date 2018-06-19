"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти

Вокруг персоны Игоря Крутого в последнее время звучит масса тревожных слухов. Поклонники обеспокоены внешним видом композитора: в его резком похудении видят симптомы самых печальных диагнозов, вплоть до онкологии.

Успокоить всех, кого тревожит состояние Крутого, решила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Игорь Яковлевич действительно имеет пару серьезных диагнозов, не имеющих отношения к онкологии. Его жизни ничего не угрожает. Здоровье композитора на данный момент под активным контролем лучших специалистов. Качество жизни сейчас напрямую зависит от факторов, за которыми пристально наблюдают: диета, образ жизни, режим сна, дозирование нагрузок. Он находится в очень жестких рамках по этим критериям. Благодаря такому подходу состояние улучшается. В жизни Крутого действительно был такой момент, когда он оказался на волосок от смерти. Сейчас, когда все взято под контроль, и музыканту ничего не угрожает", – сказала она.

Слухи, которые активно обсуждают представители СМИ – это неверное истолкование фактов, считает Абравитова. "Действительно, Крутой довольно сильно похудел, но его худобу нельзя назвать нездоровой. Наоборот – спорт и правильная диета, необходимые ему для поддержания здоровья, сделали его стройным и подтянутым. Кстати, спорт прочно вошел в его жизнь, сначала по предписанию врачей, а потом – для удовольствия. Можно сказать, что Крутой за последнее время оздоровил не только свое тело, но и душу – стал уделять больше времени себе и стремиться к осознанной реализации. Так что мы можем быть спокойны за любимого композитора – в его жизни сейчас период счастья и гармонии, – добавила гадалка.