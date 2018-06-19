"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти
Успокоить всех, кого тревожит состояние Крутого, решила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
"Игорь Яковлевич действительно имеет пару серьезных диагнозов, не имеющих отношения к онкологии. Его жизни ничего не угрожает. Здоровье композитора на данный момент под активным контролем лучших специалистов. Качество жизни сейчас напрямую зависит от факторов, за которыми пристально наблюдают: диета, образ жизни, режим сна, дозирование нагрузок. Он находится в очень жестких рамках по этим критериям. Благодаря такому подходу состояние улучшается. В жизни Крутого действительно был такой момент, когда он оказался на волосок от смерти. Сейчас, когда все взято под контроль, и музыканту ничего не угрожает", – сказала она.
Слухи, которые активно обсуждают представители СМИ – это неверное истолкование фактов, считает Абравитова. "Действительно, Крутой довольно сильно похудел, но его худобу нельзя назвать нездоровой. Наоборот – спорт и правильная диета, необходимые ему для поддержания здоровья, сделали его стройным и подтянутым. Кстати, спорт прочно вошел в его жизнь, сначала по предписанию врачей, а потом – для удовольствия. Можно сказать, что Крутой за последнее время оздоровил не только свое тело, но и душу – стал уделять больше времени себе и стремиться к осознанной реализации. Так что мы можем быть спокойны за любимого композитора – в его жизни сейчас период счастья и гармонии, – добавила гадалка.
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