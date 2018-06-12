Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию
После того, как в СМИ появилась информация о получении Иваном Ургантом паспорта гражданина Израиля, в Сети разразилась настоящая буря. Ведущего стали обвинять, что он буквально бежит из России.
При этом даже в первоисточнике – израильском издании "Вести" – прямо говорилось, что после получения документа, дающего право на безвизовый въезд в 161 страну мира, он вернется в Москву. Более того, не остановило злопыхателей даже опровержение самого Ивана Урганта. "Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", – написал телеведущий на своей странице в Instagram. "Я действительно уехал в Израиль...На два дня", – подчеркнул он. В этой стране, объяснил Иван Ургант, похоронены его прабабушка и тетя, что и стало причиной поездки.
Впрочем, самые внимательные пользователи Сети обратили внимание, что слова Ивана Урганта не проливают свет на вопрос – получал он или нет израильское гражданство. Дело в том, что для этого нет необходимости отказываться от российского паспорта или переезжать в страну на постоянное место жительства.
Некоторые комментаторы решили, что ведущий темнит неспроста. Дескать, он действительно получил паспорт гражданина Израиля, однако не хочет акцентировать на этом внимания, поскольку жить намерен все же в России. Рассудительные пользователи Сети заметили, что ничего предосудительного в такой позиции, даже если это правда, нет.
А чего все разбухтелись про израильское гражданство Урганта? Любой еврей, сын еврея или внук еврея может получить израильское гражданство быстро и легко.— Максим Кац (@max_katz) 11 июня 2018 г.
Может я что-то пропустил, телек не смотрю, но Ургант вроде не пропагандист, не политик, это его личное дело. О чём бухтение?
А вот злопыхатели будто не заметили даже возвращения ведущего. Они продолжают плеваться ядом в Ивана Урганта за то, что он "сбежал" из страны. Отметился среди таких острых на язык критиков и журналист Аркадий Бабченко, ставший известным всей России и Украине после нелепой попытки инсценировать на него покушение в Киеве.
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