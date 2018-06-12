Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию

Эксклюзив Интервью Джигарханян снова завидный жених! Надоевшую Бузову посадили на кол Дом-2

Выбор читателей

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Бузова без трусов довела до тошноты
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
партнеры
Вторник 12 июня
Лента новостей
15:05
Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
14:36
В Москве известный кардиохирург умер от сердечной недостаточности
11:15
После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
10:57
Полностью голого Тарзана сняли на видео за странным занятием
10:31
Бузова влепила пощечину скандалисту Тимати
09:58
Исход чемпионата мира по футболу предрешен
18:00
Известный актер умер от рака
17:47
Невероятное ДТП с фурой сняли на видео в Петербурге
17:21
Анне Семенович удалили опухоль
17:13
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
16:37
Буланова получила удар в спину от родного сына
16:09
"Устало волочишь ноги на завтрак": дочь Волочковой пожаловалась на трудную жизнь
15:39
Потерял 15 килограммов: Игорь Крутой неизлечимо болен
15:04
Люди пострадали в страшной давке из-за новой авантюры Бузовой
14:38
Актер Владимир Епифанцев ждет третьего ребенка
13:55
Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль
13:50
Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
13:34
Встречалась ради денег: вспылили грязные детали из прошлого Дарьи Клюкиной
13:03
Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
12:46
Порновидео российской певицы слили в Сеть
12:12
Странная дочь Ефремова откровенно о жизни без родителей
11:37
"Не только за волосы могу": Казаченко о нападении на бывшую жену
11:10
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
10:48
Актрису Русланову экстренно доставили в больницу с травмой головы
10:39
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
10:28
Барановская рассекретила любимого мужчину
10:00
Пьяный рабочий спровоцировал массовые беспорядки в Муроме
21:28
Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
19:32
Взмокшая Паулина Андреева вцепилась в Бондарчука
18:48
16-летний россиянин впал в кому на отдыхе в Турции
18:28
Алена Свиридова в сетке и лифчике опозорилась на "Кинотавре"
17:31
Звезда шоу Первого канала похудела на 60 кг
16:59
Известный рокер скончался в возрасте 68 лет
16:43
"Позатыкать бабулькам рты": Воюющий за Киев российский актер шокировал признанием
16:11
Сыну Кейт Миддлтон врезали по губам на празднике
15:17
Беременная Кудрявцева запустила себя
14:58
Опубликованы страшные кадры с места ДТП с поездом в Орловской области
14:09
17-летняя дочь Екатерины Стриженовой стала мамой
13:43
Бузова с упреками набросилась на Малахова
13:21
Россиянам пообещали бензин по 100 рублей за литр
12:57
"Будет рвать танцполы": Рудковская ради денег наплевала на больного Билана
12:27
Сексапильные жены футболистов сборной России
12:12
Народ бьется в истерике из-за подлого обмана Крида на шоу "Холостяк"
11:16
Поэт-песенник Андрей Дементьев экстренно госпитализирован
11:07
"Больше и шире": Звезда "Дома-2" откровенно о пластике пениса
10:29
Кейт Миддлтон подражает мачехе принца Уильяма
10:19
В аэропорту Шереметьево внезапно отключили свет (видео)
10:04
Страшные тайны: Лаврентий Берия
10:00
Питт взорвался после беременности Энистон
22:20
Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана
22:01
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
21:54
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
21:22
Голую Бейонсе обматерили за демонстрацию груди
20:56
В электричке под Москвой вспыхнул пожар
20:43
Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой
20:43
Волочкова показала интимное место на всю страну
20:40
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
20:02
Порошенко крепко досталось за пьяные мечты о Крыме
20:00
Собчак проболталась о родах Кудрявцевой
19:46
Довел до слез: Агутин обличил одряхлевшего Гафта
19:45
К чему снится пляж
19:14
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
18:52
"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате
18:49
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
18:33
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в трактор
18:19
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
17:55
Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
17:45
Умерла "первая девушка Бонда"
17:34
Московский театр пережил невосполнимую потерю
17:33
Второй сезон музыкального фестиваля Skypark Live! стартует в Сочи
17:32
Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь
16:51
Намоталась на столб: очевидцы сняли последствия страшной аварии
16:44
Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон
16:43
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной
16:35
В Нижнем Новгороде автобус протаранил шесть машин
16:27
Легендарный режиссер лишился работы после обвинений в домогательствах
16:22
16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью
16:15
В Волгограде без вести пропал журналист
15:58
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме
15:56
Названа причина срочной госпитализации Леонтьева
15:36
Молодая жена морит Краско голодом
15:29
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
15:27
Доверчивую Казанову обобрали на четверть миллиона
15:19
У беременной Рапунцель из "Дома-2" вылезли волосы и "рассосались" губы
15:14
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
15:06
Володин призвал Германию остановить НАТО
14:52
Татьяна Буланова отселяет необычного сына
14:46
Песню Киркорова на Первом канале превратили в бандитский шлягер
14:19
В Омске 26-летнюю учительницу уволили за фото в купальнике
14:13
Валерия после венчания заткнула рты недоброжелателям
14:12
Порошенко мечтает поднять украинский флаг над Севастополем
13:51
Под Москвой в заброшенном лагере найдено тело подростка
13:50
"Я безумно счастлива": Костенко показала младенца
13:37
Ночной перекус: раскрыта тайна пельменей Путина
13:28
В Удмуртии по улицам города ходит медведь
13:22
Ядовитый воздух убивает россиян
13:17
Бузову посадили на кол на глазах скулящей Собчак
13:04
В Ростове пятилетнего ребенка насмерть придавило шкафом
12:52
Родившая Лобода при всех показала нежность с Биланом
12:47
В Петербурге прогулочный катер протаранил мост
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Снова завидный жених: веселый Джигарханян встал с инвалидного кресла
Оборотистую Цымбалюк-Романовскую откупили от тюрьмы
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Иван Ургант пропал после бегства в Израиль
Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
Буланова получила удар в спину от родного сына
Шоу-бизнес

Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию

Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Слухи о том, что известный российский телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля стали поводом для настоящей волны народного возмущения в интернете. От оскорблений и виртуальных плевков шоумена не спасло даже его личное заверение, что он любит Россию и не собирается из нее уезжать.
прочитано 6163 раза

После того, как в СМИ появилась информация о получении Иваном Ургантом паспорта гражданина Израиля, в Сети разразилась настоящая буря. Ведущего стали обвинять, что он буквально бежит из России.

ПО ТЕМЕ

Иван Ургант пропал после бегства в Израиль

Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

При этом даже в первоисточнике – израильском издании "Вести" – прямо говорилось, что после получения документа, дающего право на безвизовый въезд в 161 страну мира, он вернется в Москву. Более того, не остановило злопыхателей даже опровержение самого Ивана Урганта. "Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", – написал телеведущий на своей странице в Instagram. "Я действительно уехал в Израиль...На два дня", – подчеркнул он. В этой стране, объяснил Иван Ургант, похоронены его прабабушка и тетя, что и стало причиной поездки.

Впрочем, самые внимательные пользователи Сети обратили внимание, что слова Ивана Урганта не проливают свет на вопрос – получал он или нет израильское гражданство. Дело в том, что для этого нет необходимости отказываться от российского паспорта или переезжать в страну на постоянное место жительства.

Некоторые комментаторы решили, что ведущий темнит неспроста. Дескать, он действительно получил паспорт гражданина Израиля, однако не хочет акцентировать на этом внимания, поскольку жить намерен все же в России. Рассудительные пользователи Сети заметили, что ничего предосудительного в такой позиции, даже если это правда, нет.

А вот злопыхатели будто не заметили даже возвращения ведущего. Они продолжают плеваться ядом в Ивана Урганта за то, что он "сбежал" из страны. Отметился среди таких острых на язык критиков и журналист Аркадий Бабченко, ставший известным всей России и Украине после нелепой попытки инсценировать на него покушение в Киеве.

Автор: Геннадий Куприянов12 июня 2018, 14:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хилькевич и Ургант просят о спасении

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лаврентий Берия
Дернешься – врежу: Путин напугал трусливого Порошенко
Захарова ткнула посла Британии носом в русофобов
Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме

Шоу-бизнес

42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Гобозов из "Дома-2" объяснил бегство от жены с ребенком
Волочкова грязью довела народ до исступления
Отказавшая больной девушке Боня разбрасывается деньгами

Проишествия

В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила
Театр Джигарханяна сотряс новый скандал
Воткнувший нож в сердце школьницы маньяк сослался на амнезию

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Друзья выдали подробности разрыва Прилучного и Муцениеце

Несмотря на все проблемы, супруги нашли в себе силы помириться
Шоу-бизнес

Уехавшая из России Акиньшина сходит с ума

звезда призналась. что подумывает о возвращении на родину
Шоу-бизнес

Ивана Урганта заплевали после возвращения в Россию

Получил ли ведущий гражданство Израиля или нет, гадают пользователи Сети
Шоу-бизнес

Отказавшая больной девушке Боня разбрасывается деньгами

Средства должны были пойти на лечение заячьей губы, однако стороны не смогли договориться

Гороскоп

Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Астрологический прогноз с 11 по 17 июня
Совет на выходные
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен

Фоторепортажи

После победы в "Холостяке" Дарья Клюкина попала в сомнительную компанию
Сексапильные жены футболистов сборной России
Собчак в вате: Самые странные наряды Премии МУЗ-ТВ
Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева

Спорт

Трагедия олимпийского чемпиона: 1,5-годовалая дочь утонула на вечеринке
Сенсационные подробности церемонии открытия Чемпионата мира по футболу
Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной

Регионы

Погибли 11 человек: пьяный капитан загнал катамаран под баржу
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
"Развратная" учительница из Омска получила неожиданную поддержку
Нагоняй от Путина ускорил ленивых чиновников
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru