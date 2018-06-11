Иван Ургант пропал после бегства в Израиль

Телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант стал гражданином Израиля, сообщили местные СМИ. Новые паспорта получили также его жена и дети.

Сенсационная новость облетела российские СМИ – один из самых любимых ведущих на отечественном телеэкране Иван Ургант стал гражданином Израиля. По информации русскоязычного израильского издания "Вести", он прилетел в страну 10 июня и получил удостоверение личности гражданина Израиля прямо в аэропорту Бен-Гурион, в специальном отделе для репатриантов.

При этом новое гражданство вместе с Иваном Ургантом получили его жена и дети. Как сообщают израильские "Вести", ведущий вернется в Россию уже 11 июня. Издание не уточняет – это окончательное бегство из России или же просто получение дополнительного паспорта. При этом отец шоумена о его планах, как оказалось, ничего не знал. "Не могу вам это уточнить, потому что я не в курсе, честно говоря", – цитирует Андрея Урганта радиостанция "Говорит Москва".

Не прокомментировал ситуацию и сам ведущий. Поклонники обратили внимание, что он уже два дня не проявлял никакой активности в Сети. На его странице в Instagram не появлялись новые снимки. Подписчики принялись гадать, куда пропал Иван Ургант.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 5 Июн 2018 в 10:31 PDT

При этом многие вспомнили, что совсем недавно израильское гражданство получил еще один известный россиянин – миллиардер Роман Абрамович. Паспорт гражданина Израиля дает право посещать без визы 161 страну. С 2017 года этот документ выдается репатриантам сразу по прибытию в страну, а не через год, как это было раньше.