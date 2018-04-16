Кобзона спасает огромная воля к жизни

"Какое-то незначительное ухудшение самочувствия все-таки заставило его отправиться на плановый медицинский уход на пару недель раньше, чем он задумывал. Если бы артист чувствовал себя как обычно, он бы отправился на обследование через пару недель, – уверена гадалка. – На данный момент здоровью и жизни Кобзона ничего не угрожает. Серьезного нарушения сердечных ритмов, о которых писали в СМИ, у него нет".

Тем не менее, медиум напомнила, что Кобзон уже в очень пожилом возрасте и проблемы со здоровьем в будущем будут только прибавляться. К счастью, артисту доступен качественный медицинский уход, на данный момент в больнице он пробудет недолго, специалистами будут предприняты все необходимые меры и скоро Кобзон вернется к обычной жизни.

"Представители разнообразных СМИ очень любят утрировать подобные сведения и в каждом визите к врачу видеть острую угрозу жизни. Карты показывают, что у Кобзона огромная воля к жизни, множество личных и творческих планов, жить ему интересно, а человек живет пока в нем есть эта энергия. Так что поклонники артиста могут быть спокойны – в ближайшее время ему ничего не угрожает", – заверила Абравитова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон был срочно доставлен в больницу из-за нарушения сердечных ритмов. Представители певца опровергли эту информацию. По их словам, речь идет об обычном обследовании.