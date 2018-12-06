Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз

Актеру и режиссеру Владимиру Машкову приходится нелегко в статусе руководителя "Табакерки". Однако артист делает все возможное, чтобы продолжать дело мэтра Олега Табакова. Машков даже признавался, что до сих пор общается с покойным наставником. Наскольно успешно звезда будет справляться с возложенными на него обязанностями – "Дни.ру" спросили у специалиста.



"Машкова я вижу в качестве преемника Табакова. Владимир будет главой в театре, но не долго. Он не особо тяготеет к креслу руководителя, и не очень хочет постоянно заниматься насущными проблемами театра. Его больше привлекают съемки и роли в фильмах", – уверена ясновидящая Галина Янко, которая по просьбе "Дни.ру" заглянула в будущее известного актера.

По ее словам, сейчас в театре очень тяжелая обстановка. Олег Табаков жил и болел своим делом. Все собирал по частичкам и кирпичикам, объединял в единое целое. А вот Машков сам по себе другой человек. Он не может долго руководить, ему сложно осуществлять коммуникации и давать указания людям. Для этого нужен несколько иной склад характера. Кресло директора – однозначно не его. Через некоторое время в театр придет человек и встанет во главе творческого процесса.

"Между Табаковым и Машковым существует какая-то невидимая связь. Олег Павлович любил Машкова и как человека, и как артиста, но вряд ли, будучи живым, уступил бы ему свое место. Табаков видел на своем месте более взрослого человека. К сожалению, душа Табакова до сих пор неспокойна. Вижу, что в театре остались нерешенные вопросы, которые Народному артисту не удалось закрыть перед смертью", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков получил напутствие от покойного Олега Табакова. Однако он сделал это весьма необычным способом. Машков заявил, что продолжает общаться с покойным наставником. "Это желание Олега Павловича, я это почувствовал. Он со мной разговаривает каждый день, я к нему обращаюсь через его книги", – поведал он.