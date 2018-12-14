Богатый любовник погасит многомиллионный долг Фриске

Народ без понимания отнесся к информации о том, что "Русфонд" готов простить часть многомиллионного долга Фриске. Деньги должны были пойти на лечение певицы, однако пропали со счетов незадолго до ее смерти. Довольно быстро выяснилось, что организация переговоров о прощении задолженности с семьей артистки не вела. "Дни.ру" узнали у экстрасенса, как может разрешиться эта непростая ситуация.

"Когда есть долги, ничего просто так не закроют и не спишут. То что сейчас мы видим и слышим, что Фонд закрывает глаза на какие-то недочеты, сам закрывает половину, мир и дружба воцаряется, то все это не так", – в разговоре с "Дни.ру" подчеркнула таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, возможно семье Жанны Фриске и не придется изыскивать средства на то, чтобы вернуть деньги "Русфонду", однако дело обстоит не так просто и прозрачно, как это может показаться на первый взгляд. "Есть третье лицо, которое решило взять на себя некие финансовые проблемы и частично погасить задолженность", – рассказала экстрасенс.

Удалось узнать кое-что и о личности этого таинственного благодетеля. "Карты показывают, что это довольно таки состоятельный человек, который прекрасно знал Жанну. и был в какой то период ее поклонником. У них был когда-то роман и интимные отношения", – уверена Марианна Абравитова.

Также ей открылись и мотивы богатого любовника Жанны Фриске. "Этот мужчина, просто устал смотреть на все то , что происходит вокруг ее имени. Ему надоели эти дрязги и разборки. Человеку практически не дают покоя в том мире, где она сейчас пребывает. Он одним разом закрыть вопросы и решить проблему", – заметила ясновидящая.

"Имя свое он не хотел придавать огласке. Отсюда и получилась вот такая картина. А все мы раз и навсегда должны забыть о доброте каких-либо Фондов. Просто так ничего никто никогда не дает. А бесплатный сыр, все мы знаем где", – заключила она.