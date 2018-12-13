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"Совсем обнаглели!": народ в бешенстве из-за прощенного многомиллионного долга Фриске

Родители Жанны Фриске Владимир и Ольга. Фото: www.globallookpress.com
После того, как в СМИ появилась информация о том, что якобы "Русфонд" готов списать многомиллионный долг Фриске, закрыв счет из своего бюджета, о чем сообщил представитель семьи, разразился настоящий скандал в Сети. Пользователи не понимают, как это может быть, когда деньги пожертвованы людьми-благотворителями. Отметим, в самой организации данные о переговорах по этому вопросу опровергли.
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Все началось с того, что на сайте "Комсомольской правды" появился материал, в котором юристы семьи Фриске сообщили, что их подзащитные и "Русфонд" почти помирились. По их словам, "Русфонд" согласился снизить сумму долга с 21 миллиона до семи миллионов рублей.

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"Остальные деньги фонд закроет за счет своего бюджета. Иными словами, долг будет списан. По крайней мере, устные договоренности об этом есть. Безусловно, "Русфонд" – крупная компания, им не составит большого труда закрыть этот долг. И это будет великодушно", – приводит издание слова представителя семейства.

На официальном сайте "Русфонда" было опубликовано опровержение этой информации. По словам представителей организации, никто со стороны ответчиков даже не обращался к адвокатам с предложением заключить мировое соглашение. Однако это, по словам юристов, вряд ли бы имело какой-то эффект. "Мы не будем обсуждать условия, при которых сумма долга может быть уменьшена, так как эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, которым срочно нужна помощь", – подчеркнули они.

Тем не менее, первоначальная информация получила резонанс. Пользователи Сети буквально в бешенстве. Их гнев обусловлен такой "странной", по их мнению, развязкой многомесячных судебных разбирательств, в результате которых приставами были наложены аресты на загородный дом Жанны Фриске и ее квартиру в центре Москвы. Когда, казалось бы, родным певицы и ее малолетнему сын Платону, которых признали обязанными вернуть долг, ничего не оставалось, как из кожи вон лезть и выплатить причитающееся, оказалось, что "Русфонд" сам себе заплатит.

Комментаторы убеждены, что это "мутная история". "Если вдруг это правда, то Русфонд должен отчитаться перед людьми, которые собирали эти деньги. Или Русфонд, фриски и туповатый шепелев-одна группа воров (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Как это простить долг? А другим людям не надо лечиться? Если бы представители фонда заплатили из своего кармана, то это другое дело! Получается, что это мы с вами простили долг Фриске, ТК это деньги людей", "Не поверю, чтобы Русфонд пошел на такое. Выиграны все суды. Семейство обязано вернуть деньги. Не может фонд снизить долг почти в три раза. А как же другие больные детки? Неужели этим ХАПУГАМ не стыдно", "шок!!! позор Русфонду и его юристам", "А мы всем миром собираем детям деньги на лечение... А тут РРРРАЗ, и деньги, которые могли быть потрачены на лечение деток забрали наглые фриски. И как теперь верить этому фонду? Если это правда, то факт списания долга ПОЗОР!" – так звучала лишь часть приличных отзывов пользователей Сети.

Автор: Олег Райцин13 декабря 2018, 21:01
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Уникальные фото Жанны Фриске

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