В беременность Лопыревой не поверили

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на ноябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Четверг 13 декабря
Лента новостей
21:58
Врачи приговорили звезду Comedy Woman
21:47
Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни
21:17
Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение
21:09
Многодетный Павел Погребняк вновь женится
21:06
При взрыве в Ингушетии погиб человек
20:54
В выходе космонавтов в открытый космос нашли минусы
20:48
"Горячая штучка": Сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте
20:40
"Два года без секса": Боня на фоне ковра взвыла от досады
20:33
В квартире в Москве нашли три трупа
20:31
Под Волгоградом большегруз опрокинул в кювет десять легковушек
20:23
В Удмуртии молодой водитель протаранил автобус на остановке
19:58
Апологет Майдана Рыклин обвинил Россию в организации французских протестов
19:52
Дочь Успенской вымазалась и оголилась напоказ
19:44
В Казани мужчина угрожал застрелить ребенка
19:26
На Урале женщина с топором устроила разборку на дороге (видео)
19:16
В Тюмени при аварии пострадал пятилетний ребенок
19:08
Под Москвой нашли труп избитого младенца
19:01
Туктамышева попала в больницу со страшным диагнозом
18:48
Не газ: названа причина взрыва в жилом доме в Омске
18:31
В ДТП под Нижним Новгородом пострадал ребенок
18:27
У участника "Дома-2" нашли тайного сына
18:21
Пыль начала эволюционировать и убивать
18:21
В Таганроге после вечеринки у незнакомцев пропала студентка
18:10
На видео нашли гигантский НЛО
18:03
Обезумевший Трамп готовит нападение на Калининград
17:55
Как негативное мышление влияет на судьбу
17:44
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
17:30
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
17:28
В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе
17:26
Ходорковский на реверсе Чубайса
17:22
Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова
17:14
Влетевший в дерево водитель сломал себе челюсть
17:11
Арестованному Кокорину грозит инвалидность
17:11
Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов
17:05
В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе
16:52
Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину
16:39
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
16:28
Выдававшему себя за инопланетянина дальнобойщику грозит 380 лет тюрьмы
16:19
Над Терезой Мэй нависла страшная угроза
16:18
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
16:15
Звезда "Дома-2" бросила ребенка
16:07
Адвокат Кержакова заявил о психическом расстройстве у Тюльпановой
16:04
Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет
15:41
Меркель хотят выкинуть на улицу раньше срока
15:29
Стало известно о беременности обманутой и избитой жены Глушакова
15:24
Россиян довели до слез трогательным видео с Табаковым
15:24
"Содержанки": Эрнст в возбуждении от эротических фантазий Богомолова
15:21
"ЕР" дала наказ депутатам не повышать зарплату чиновникам
15:20
На Глюк'oZу набросились из-за новогоднего праздника
15:08
Объявили о начале третьей мировой войны
14:53
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
14:46
"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни
14:45
Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило Шепелева
14:44
Володин: Обманутых дольщиков больше не будет
14:27
50-летняя Кабо шокировала Кудрявцеву заявлением о случайной беременности
14:07
Рудковская показала зверское убийство
13:58
Путин дал поручение проверить рэперов-матерщинников
13:54
"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением
13:39
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
13:32
"Я папа с 14 лет": Дима Билан рассказал об отцовстве
13:31
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
13:23
Школу в Башкирии эвакуировали из-за ЧП с перцовым баллончиком
13:11
Участницы группы Serebro пошли по стопам Кокорина и Мамаева
12:48
Первый канал показал детский конкурс со стриптизом
12:36
Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля
12:19
Виктория Лопырева перестала скрывать беременность
12:18
С Терезой Мэй случился конфуз во время встречи с Ангелой Меркель (видео)
12:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года
12:11
Зрители разоблачили подлую подмену на телеканале "Россия"
11:56
Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей
11:56
Володин назвал главные задачи Госдумы
11:55
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
11:43
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
11:28
Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян
11:21
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
11:02
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
11:01
На юге Москвы сгорела квартира
10:51
Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина
10:42
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке
10:39
Ветеринары назвали оливье смертельно опасным
10:30
Не охранник: Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину
10:30
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя
10:04
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
09:55
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
09:48
Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение
09:38
"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде
09:18
Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева
09:10
В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий
08:47
Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель
08:38
После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого
08:29
Порошенко объявил Путину о войне
08:23
В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост
06:00
На ушедшей в забвение Валерии поставили крест
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
22:05
Просевший Крымский мост решено снести
22:03
Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину
21:49
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
21:45
Рудковская подарит Плющенко дочь
21:37
В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
Просевший Крымский мост решено снести
Генерал проговорился о подготовке убийства Путина
Порошенко объявил Путину о войне
Гороскоп

В беременность Лопыревой не поверили

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Новость о том, что Виктория Лопырева ждет ребенка от таинственного ухажера, имени которого она решила не раскрывать, прокатилась как гром среди ясного неба. Однако не все поверили в то, что красавица говорит правду. Даже после того, как в Сети появились фотографии модели с солидных размеров животом, карты упорно показывали, что относиться к этой информации стоит с недоверием.
прочитано 177 раз

"Беременности никакой нет. Более того, в ближайшем будущем я ее тоже не наблюдаю. Лопырева создала громкий инфоповод, потому что не нашлось ничего более интересного. Совсем скоро мы увидим и поклонников, и бриллиантовые кольца на пальце, подаренные Bentley и все в таком духе. Классический набор счастливой дамы будет фигурировать в СМИ по полной программе", – рассказала "Дни.ру" таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. 

ПО ТЕМЕ

Виктория Лопырева перестала скрывать беременность

 Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

По словам гадалки, Виктория это делает для того, чтобы подогреть интерес к своей персоне. "Все будут сидеть и думать, кто же ее избранник, где она с ним познакомилась, когда свадьба и кто родится. Этого ничего нет", – считает она. 

Карты Таро показывают Викторию Лопыреву достаточно жесткой дамой, напролом идущей к своей цели. Ни о какой романтике в ее жизни речь вообще не идет. "Она ни в кого не влюблена и не готова влюбляться. Впереди у нее и беременность, и муж, и дети, но не в данный отрезок времени. Повторюсь, сейчас она не беременна. А вот в поклонниках модели действительно числятся люди с очень громкими фамилиями, которые у всех на слуху", – заинтриговала ясновидящая.

Ясновидящая добавила, что несколько раз перепроверила информацию, однако карты упрямо показывали, что Лопырева не беременна. Она отметила, что информация о беременности, как и о смерти человека, относится к числу таких сакральных знаний, которые не всегда удается увидеть даже с помощью карт и других потусторонних приемов.

Напомним, ранее Виктория Лопырева дала откровенное интервью, в котором призналась, что ждет ребенка. Его отца красавица решила не представлять публике, лишь отметив, что он не относится к миру шоу-бизнеса. Также Лопырева добавила, что он очень заботлив, особенно сейчас, когда она носит под сердцем его наследника.

13 декабря 2018, 06:00

комментарии

Политика

Обезумевший Трамп готовит нападение на Калининград
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет
Объявили о начале третьей мировой войны

Шоу-бизнес

Беременную Меган Маркл затравили за странное поведение
Многодетный Павел Погребняк вновь женится
Что связывает Спиридонову с Панайотовым
"Горячая штучка": Сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде

Примадонна поздравила светскую львицу
Шоу-бизнес

"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни

Телеведущий обратился за помощью к подписчикам в Instagram
Спорт

Туктамышева попала в больницу со страшным диагнозом

Спортсменка пропустит чемпионат России по фигурному катанию
Шоу-бизнес

"Горячая штучка": Сочная Седокова взбудоражила народ глубоким декольте

Певица похвасталась фигурой в откровенном платье

Гороскоп

В беременность Лопыревой не поверили
Каббалисты сделали предсказание на 2019 год
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина

Фоторепортажи

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни
Арестованному Кокорину грозит инвалидность
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru