"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место

"Марию, от природы наделенную сноровкой и захватническими инстинктами, вдруг повело "в сторону", в череду летних астрологических событий: коридор затмений и ретро-планет. Брак с Далхатом Халаевым состоялся 12 июля 2018 года. Неужели, она позволила себе пойти на поводу у эмоций не зная, что ни одна планета не была на ее стороне при подписании документов?", – задается вопросом астролог.



По словам Опариной, дата регистрации брака показывает, что шаг был созревший, "накопленный". Порядок звезд не означал брака по любовному порыву. "Были произведены необходимые продуманные обеими сторонами документальные оформления. Действия возвратные, роковые, чтобы ситуацию привести к изменению, "переломить", – считает эксперт. – Поскольку затмение высвечивало образовавшуюся имущественную, материальную проблему, конфликт, вражду, потерю сил, плату по счетам. Показано избавляться от всего, что тянет вниз. Контролировать речь, эмоции, поступки. В жизни Максаковой произошло своеобразное "очищение". Так было предназначено – это алхимия покаяния. Ей полезно поголодать, проявить щедрость".

Мария – истинная Дива. Ее артистические таланты трудно разгадываемые и таинственные. Она способна соприкасаться с мистической стороной жизни. Однако звезды предупреждают, что Максаковой важно научиться быть в тени, настраиваясь на рок, фатум, отгороженность от других. Для Ракини – это не проблема, стихия Воды покрывает шероховатости ее судьбы, облекая новыми загадками.

"Марии противопоказана злость. Имя ее – награда, имя ее – наказание, так говорят звезды. Она способна возрождаться, пройдя путь испытаний "ларца с сокровищем". Максакова не представляет себя без партнера-мужчины, ей словно воздух необходима связь с половинкой", – подытожила Оксана Опарина.