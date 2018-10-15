Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления

В СМИ просочилась информация о том, что Сергей и Юлия Скрипаль начали выходить в люди и активно общаться с друзьями. Некоторые выразили сомнение, что эти люди и есть те самые отравленные россияне. Мол, на самом деле, настоящих Скрипалей давно "убрали" британские спецслужбы, и теперь на сцену международного скандала вышли их двойники. Насколько правдоподобной может быть такая версия?

"Не стоит верить слухам о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия давно мертвы, – считает ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. – Скрипали живы, но есть определенные причины для конспирации, поэтому от Сергея и Юлии, как и от официальных лиц, давно ничего не слышно".

Гадалка уверена, что отравление было, но российские спецслужбы не имеют к этому отношения. "Это все – политическая игра, их использовали в темную. Со Скрипалем обсуждались все моменты его участия в данной провокации, и он дал на это согласие. Бывший разведчик прекрасно понимал, что его могут использовать в какой-то скандальной истории, но он точно не осознавал всю опасность ситуации и не предполагал, что в это будет втянута Юлия", – увидела в раскладе карт медиум.

Физическое здоровье Скрипалей после этого инцидента, конечно, пострадало, но ничего непоправимого нет, уверена Абравитова. "За ними организован должный уход и оба поправляются. Немного сложнее обстоит дело с психическим здоровьем Юлии – пережитый стресс может иметь последствия в виде серьезной психологической травмы. Ей необходимо в кратчайшие сроки попытаться стабилизировать моральное состояние, работая с психотерапевтом. На публике Скрипали в ближайшее время не появятся, сейчас они изолированы от общества", – добавила она.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в небольшом городке Солсбери в начале марта. Лондон заявил, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинил в произошедшем Москву.

