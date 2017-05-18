Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн

Районный суд Ройтлингена (Германия) осудил преступника, шантажировавшего семью семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера и вымогавшего у супруги гонщика 900 тысяч евро. Злоумышленником является 25-летний Хусейн Б.

Жена спортсмена Коринна Шумахер получила страшное письмо от преступника в феврале прошлого года. В нем содержались угрозы и требование денег.

"Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты", - цитирует НТВ.ru послание шантажиста. К счастью, правоохранителям удалось быстро найти вымогателя, поскольку он указал в письме собственный банковский счет.

В суде 25-летний мужчина признался в содеянном. Однако объяснить, почему пошел на преступление, так и не смог. Суд приговорил Хусейна к 1,9 года лишения свободы условно и 50 часам общественных работ. Вместе с тем, преступник заплатит штраф размером 4,5 тысячи евро, сообщает Bild.

*** BILDplus Inhalt *** Er wollte 900 000 Euro - Trottel-Erpresser bedrohte Schumis Kinder! https://t.co/OC5lVXEURd pic.twitter.com/huuikyl6AA — BILD (@BILD) 17 мая 2017 г.

Отметим, у четы Шумахеров две детей – сын Мик и дочь Джина-Мария. В настоящее время семикратный чемпион "Формулы-1" продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы головы.

Напомним, Михаэль Шумахер ударился головой об камень, катаясь на лыжах 29 декабря 2013 года. После этого он около полугода пролежал в коме. Как писали Dni.ru, гонщик уже может делать некоторые движения руками. Однако подробности состояния здоровья спортсмена семья держит в тайне.