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Спорт

Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн

Михаэль Шумахер. Фото: GLOBAL LOOK press/Sutton Motorsports
Районный суд Ройтлингена (Германия) осудил преступника, шантажировавшего семью семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера и вымогавшего у супруги гонщика 900 тысяч евро. Злоумышленником является 25-летний Хусейн Б.
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Жена спортсмена Коринна Шумахер получила страшное письмо от преступника в феврале прошлого года. В нем содержались угрозы и требование денег.

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"Если деньги не будут получены нами до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты", - цитирует НТВ.ru послание шантажиста. К счастью, правоохранителям удалось быстро найти вымогателя, поскольку он указал в письме собственный банковский счет.

В суде 25-летний мужчина признался в содеянном. Однако объяснить, почему пошел на преступление, так и не смог. Суд приговорил Хусейна к 1,9 года лишения свободы условно и 50 часам общественных работ. Вместе с тем, преступник заплатит штраф размером 4,5 тысячи евро, сообщает Bild.

Отметим, у четы Шумахеров две детей – сын Мик и дочь Джина-Мария. В настоящее время семикратный чемпион "Формулы-1" продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы головы.

Напомним, Михаэль Шумахер ударился головой об камень, катаясь на лыжах 29 декабря 2013 года. После этого он около полугода пролежал в коме. Как писали Dni.ru, гонщик уже может делать некоторые движения руками. Однако подробности состояния здоровья спортсмена семья держит в тайне.

Автор: Людмила Фоканова18 мая 2017, 10:21

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