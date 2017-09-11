Лишние люди истощают Иосифа Кобзона

Сегодня, 11 сентября, Иосифу Кобзону исполнилось 80 лет. В честь круглой даты экстрасенс Марианна Абравитова сделала предсказание мэтру, посоветовав ему "отфильтровать" лишних людей.

Иосиф Кобзон – человек с уникальной энергетикой. Я бы даже сказала, не человек, а человечище! Он обладает особой мощью – это его духовный стержень, а так же миссия, в рамках которой он живет и развивается. Кроме этого, секрет его успеха в том, что у него есть очень весомое "покровительство" сверху: его оберегают, предупреждают и поддерживают. Да и сам он из той категории людей, которые всегда чувствуют опасность и способны не только сами ее избежать, но и предупредить о ней других.

Сейчас у Кобзона такой период жизни, в котором у него открывается второе дыхание. Несмотря на свой преклонный возраст, он переживает энергетический всплеск, которому сопутствует заряд вдохновения и высокой мотивации. Так что в ближайшее время артиста будут постоянно посещать новые идеи, которые он будет готов воплотить в жизнь. Кобзон порадует поклонников своими творческими порывами и креативными идеями, которые напомнят о лучших годах его творческого пути.

Жизни Иосифа Кобзона можно только позавидовать: он реализовался как личность, как мужчина, как творческая единица и как духовная сущность. Его судьба очень благостная и наполненная. За свою жизнь он сумел привлечь к себе самых лучших людей в число друзей, приятелей и единомышленников, эти люди оказывают очень позитивное влияние на его жизнь. Однако, я вижу, что в последнее время окружение певца изменилось не в лучшую сторону, появилось много лишних людей, на которых певец тратит силы и энергию. Эти люди истощают Иосифа, пользуются его добротой. Так что я бы рекомендовала певцу "отфильтровать" таких людей из своего окружения и впредь быть предельно внимательным к тем, кто входит в его жизнь.

Конечно, нельзя не упомянуть и того, что несмотря на то, что энергетически певец молод и фонтанирует идеями, к сожалению, физиологически артист уже в очень преклонном возрасте и не может похвастаться отличным здоровьем. Проблемы есть и их будет становиться все больше. Певцу будет очень непросто бороться с этими недугами. Но я думаю, что, учитывая его силу воли и характер, для него нет ничего невозможного.