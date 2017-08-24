Малахов оставил Борисова без любви

Уход Андрея Малахова с "Первого канала" стал одном из самых обсуждаемых событий лета. Не менее горячими были страсти вокруг назначения нового ведущего программы "Пусть говорят". Им стал серьезный и интеллигентный Дмитрий Борисов, которого зрители привыкли видеть в выпусках новостей. Сможет ли тележурналист справиться с форматом ток-шоу, Dni.Ru узнали у таролога, ясновидящей Марианны Абравитовой.

"Дмитрий Борисов – профессионал своего дела. Он сделал успешную карьеру, но место ведущего шоу "Пусть Говорят" явно "не его". B дело не в том, что он не справится. Просто люди всегда будут сравнивать Борисова с Малаховым, который обладал огромной харизмой, сопереживал участникам, проживал их трагедии, что и стало основой любви россиян, для которых ведущий был "своим парнем". У Дмитрия такого качества нет. Он производит впечатление холодного аристократа, и какие бы слова соучастия он ни говорил, люди не поверят", – считает таролог Марианна Абравитова.

По словам ясновидящей, "Пусть говорят" останется в эфире, Борисов будет ее вести, но формат передачи изменится. "Истории будут не менее захватывающими, но накал, какой был при Малахове, исчезнет, а вместе с ним угаснет и всенародная любовь. Сам же Дмитрий Борисов просто наберется опыта работы в формате ток-шоу, который будет ему полезен в будущем", – считает ясновидящая.

"По поводу Малахова хочу заметить, что он не попрощался с "Первым". Я вижу возврат. Вероятнее всего, он запустит собственный проект на главном канале страны", – добавила она.