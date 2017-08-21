Дженнифер Энистон охотится за сексуальными самцами

Дженнифер Энистон – солнечный Водолей, а значит, человек позитивный и дружелюбный. Такие люди общительны и любознательны, обладают острым умом, с ними всегда интересно. Положение и аспекты светил в карте актрисы говорят о том, что человек она целеустремленный и здравомыслящий, свободолюбивый, придерживающийся демократичных взглядов. А расположение главного светила в Доме семьи указывает на важность для нее семейных ценностей.

Обладательница Асцендента в Весах, Дженнифер Энистон производит впечатление человека спокойного и уравновешенного, настоящей леди, аристократичной и интеллигентной. У нее правильные черты лица, гармоничное телосложение. Ее отличают изящные манеры, безупречный вкус и умение держаться в обществе. Но не все так просто в жизни внешне спокойной и рассудительной актрисы. Натальную карту Энистон по просьбе Dni.Ru составила астролог Марина Ма.

Дело в том, что обе "чувственные" планеты в ее карте расположены в огненных знаках и в достаточно напряженных положениях, что добавляет "внутреннего накала" внешне уравновешенной Дженнифер. Эмоции она проявляет активно и ярко, страстно и с напором, порой не чувствуя ту самую грань, когда инициативу, настойчивость и нетерпимость нужно сменить на женственную податливость.

Собственно, и отношения с первым мужем Брэдом Питом инициировала сама Дженнифер – как писали в прессе, она буквально охотилась за голливудским красавчиком, который долгое время воспринимал ее только как друга, что, однако, не мешало их интимной связи. Фактически она сама его завоевала, покорила с присущим ее натуре напором.

Оппозиция Венеры с Юпитером в карте Энистон производит эффект "розовых очков" - убирает ощущение реальности, когда человек не до конца осознает происходящее, а значит, не может вовремя сориентироваться и принять правильное решение. Так и произошло в отношениях с Брэдом Питтом: в какой-то момент Дженнифер, видимо, не хватило чувственности и женской интуиции понять, что между ними что-то надломилось, партнер отстранился. И, как следствие, ушел к Анджелине Джоли.

Благодаря положению "мужских" небесных тел, Марса и Солнца, в карте вполне ясен типаж мужчин, которые привлекают Дженнифер, – яркие и загадочные, страстные и сексуальные, этакие "самцы", в отношениях с которыми всегда "как на вулкане". Ну и, безусловно, небедные. Свидетельство тому – Марс, управляющий в карте Энистон одновременно и сферой партнерства, и денежной сферой, расположенный четко на вершине Дома денег. Однако отношения с такими мужчинами свободолюбивой Энистон выстроить будет довльно сложно, ведь разум и пламень не уживаются рядом. А вот активный и целеустремленный мужчина-Овен ей бы очень даже подошел – с учетом того, что Дом партнерства, чувственная Венера и Северный Кармический узел расположились в карте Энистон именно в этом знаке.

В целом личная жизнь Дженнифер всегда будет подвергаться испытанию на прочность. Об этом говорит все тот же агрессивный скорпионий Марс, управитель партнерской темы. В таких случаях брак воспринимается как поле битвы, где нужно воевать и действовать напором. Также расположение почти на вершине Дома партнерства строгого и приземленного Сатурна – планеты контроля, терпения и выдержки, не способствует гармонизации личной жизни, поскольку как раз этих качеств свободолюбивой и темпераментной Энистон и не достает.

Сложной и болезненной для Дженнифер также является вопрос материнства. Как утверждают ее близкие, актриса долгое время безуспешно пытается забеременеть, да и разрыв с Брэдом Питтом произошел в том числе из-за нереализовавшейся детской темы в их семье.

Действительно, расположение управителя детской темы, Урана, в 12-м доме недвусмысленно указывает, что она полна ограничений. А напряженный аспект чувственной Луны с Плутоном подтверждает, что беременность для Энистон – задача сложновыполнимая и потребует большого вложения энергии. К тому же в ближайшие несколько лет гармоничной точки для зачатия в прогностической карте 48-летней актрисы нет. "Я бы сказала, что при желании она сможет обзавестись ребенком, но скорее нестандартным, не совсем традиционным способом – через усыновление или суррогатное материнство. Остается только пожелать Дженнифер Энистон успехов в личной жизни и на материнском поприще", – сказала астролог.