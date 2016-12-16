Близкие о разводе Дженнифер Энистон

В СМИ появилась информация о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Близкие к голливудской паре люди прокомментировали эти сообщения.

Журналисты, обеспокоенные информацией о скором разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру, решили прояснить ситуацию и обратились за комментариями к друзьям пары.

В близком окружении голливудских актеров опровергли сообщения о разводе. Друг Джастина и Дженнифер заявил, что информация о разрушении брака актеров – ложь, сообщает The Gossip Cop.

Друзья супружеской пары подчеркнули, что сообщения о разрыве дал сомнительный источник, который уже ранее не раз был пойман на лжи, поэтому ему "доверия нет".

Ранее в зарубежной прессе прошел слух о том, будто Дженнифер Энистон приняла решение подать на развод. Якобы причина была в накопившихся обидах. Кроме того, Энистон и Теру в последнее время практически не виделись. А все из-за того, что Джастин буквально пропадал на съемках. Дженнифер же чувствовала себя одинокой и покинутой. Однако подать на развод голливудская актриса якобы решила только после новогодних праздников.

Напомним, голливудские актеры сыграли тайную свадьбу в своем калифорнийском особняке в районе Бэл Эйр, стоимость которого составляет 22 миллиона долларов в 2015 году.

Фото опубликовано Jennifer Aniston (@jenniferanistononline) Окт 19 2016 в 5:53 PDT

Свадьба прошла летом, за несколько дней до дня рождения Теру, и наряду с этим спустя три года, после того, как пара обручилась. На церемонии присутствовали многие знаменитости. Среди них – бывшая партнерша Энистон по сериалу "Друзья" Лиза Кудроу, певица Sia, женатые актеры Эмили Блант и Джон Красински, Говард Штерн и другие.

Церемония прошла на заднем дворе особняка. Количество гостей составило в общей сложности 74 человека. Энистон и Теру пошли на многое, чтобы сделать свадьбу в секрете. Им пришлось построить отдельное помещение для хранения всей мебели, отбирать телефоны у обслуживающего персонала, а также не позволять им парковаться рядом с домом.