Полина Гагарина с детьми переезжает

Певица Полина Гагарина в скором времени поменяет место жительства. Вместе с семьей она переедет в новый шикарный особняк.

По словам ясновидящей Кажетты Ахметжановой, Гагарина в ближайшее время задумается над покупкой дома. "Дом я вижу будет большой площади и явно в нем всей семье будет комфортно. Так как у нее и ее мужа нет проблем с деньгами и в будущем я вижу только благополучие, дом не только будет дорогим, но и отлично обустроенным. Вижу и прибавление в семействе. У пары будет еще один ребенок", – отметила медиум.

Карьера Гагариной пойдет дальше развиваться по спирали и не исключена вероятность выгодного предложения от какого то именитого продюсера. Через несколько лет Полина сама станет помогать талантливым детям и молодым перспективным певцам. Возможно будет преподавать вокал и скорее всего откроет какой то центр творческой подготовки.

"Что касается семейного счастья то вся жизнь Полины и её мужа полностью проходит в гармонии. Ссор в этой семье быть не может и ни когда не предвидеться. Дети у Полины яркие и творческие. Один из детей проявит тягу к творчеству и возможно пойдет по стопам Полины Гагариной", – заключила известный экстрасенс.