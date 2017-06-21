Муж Полины Гагариной похвастался внедорожником за 6,5 миллиона

Супруг певицы Полины Гагариной купил шикарный внедорожник. Этой радостной новостью он поспешил поделиться с интернет-пользователями.

О приобретении супруг певицы Дмитрий Исхаков рассказал на своей страничке в Instagram. "Новый конь... нет, пожалуй, это бык:) будем объезжать", – подписал он снимок новенькой машины.

Автомобиль премиум-класса обошелся фотографу не менее, чем в 6,5 миллиона рублей. Пользователи Сети поздравили мужа Гагариной с покупкой. "Прикольная тачка. Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла", "Классный конь! Отличный выбор!" - пишут комментаторы.

Семье теперь действительно нужна большая машина. Ведь 26 апреля Полина Гагарина родила второго ребенка. Напомним, Дмитрий Исхаков и певица зарегистрировали брак в сентябре 2014 года в Москве. Свадьбу молодожены сыграли на Сейшелах. Супруги воспитывают общую дочь Мию и сына Гагариной от первого брака Андрея.

Как писали Dni.Ru, ранее Исхаков рассказал, как ощущает себя в роли отца. "Все изменилось совершенно, – сообщил он на своей странице в соцсети. – Жизнь поделилась на "до" и "после". Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что-то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах невозможно сфотографировать, и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!"