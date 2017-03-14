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Lifestyle

Тяжелые судьбы "кремлевских жен"

Наина Ельцина, Раиса Горбачева. Фото: Dni.Ru
14 марта жене первого российского президента Бориса Ельцина Наине Иосифовне исполняется 85 лет. Сложно переоценить роль супруги первого лица государства в его жизни и политической карьере. В честь ее юбилея Dni.Ru вспоминают судьбы всех первых леди России и СССР.
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Первой "кремлевской женой" стала Надежда Константиновна Крупская. С Лениным она познакомилась задолго до революции – в 1894 году, будучи слушательницей студенческого марксистского кружка. Жили они более чем скромно. По воспоминаниям современников, даже в парижской эмиграции Ленин не позволял ни себе, ни супруге ничего лишнего.

Она была рядом с мужем в годы скитаний, гражданской войны и, конечно, правления. Среди историков бытует мнение, что брак Ленина и Крупской был фикцией, супругов связывали исключительно дружеские отношения "боевых товарищей", но это остается весьма спорной теорией.

Владимир Ленин и Надежда Крупская. Фото: wikipedia.org

Судьба Надежды Аллилуевой – одна из самых трагичных за всю историю СССР. Супругой Иосифа Сталина она стала, когда ей было 16 лет. Несмотря на то что брак был оформлен официально лишь спустя пару лет, отец Аллилуевой утверждал, что Джугашвили "увез" его дочь, и она уже не возвращалась в родительский дом.

Споры о причинах самоубийства Надежды не утихают по сей день. Одни считают, что поводом стали ужасные головные боли, которыми она страдала с раннего детства. Другие утверждают, что все дело в тиранической сущности Сталина.

Известно, что перед смертью Аллилуева оставила мужу прощальную записку – больше политического, нежели личного содержания. Послание было уничтожено в тот же день, но современники позднее свидетельствовали, что Сталин "был в настоящей ярости". На похороны жены Иосиф Виссарионович не пошел. 

Надежда Аллилуева. Фото: wikipedia.org

Нина Петровна Хрущева, пожалуй, была одной из самых ярких и интеллигентных женщин своего времени. С юных лет она свободно изъяснялась на пяти языках, умудрялась одновременно работать на заводе и заниматься общественной деятельностью. Нина Петровна сопровождала Никиту Сергеевича во всех зарубежных командировках. Именно Хрущева – первая жена советского политика, которая вместе с супругом встречала высоких иностранных гостей.

Нина и Никита Хрущевы с внуками. Фото: GLOBAL LOOK press/Manchester Daily Express

С Брежневым Виктория Петровна познакомилась на танцах в общежитии медицинского техникума. Уже после смерти супруга она вспоминала, что поначалу Леонид Ильич пригласил ее университетскую подружку, но та отказалась, сославшись на неумение молодого человека танцевать. Тогда-то будущий политик и решился подойти к ней. Спустя три года влюбленные поженились и сняли комнату в пригороде Свердловска, где прожили несколько лет. Статусом супруги главы СССР Брежнева не особо гордилась. Она крайне редко сопровождала мужа на государственных приемах, предпочитая заниматься домашними делами.

Виктория Брежнева. Фото: Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Но если кто и посвятил себя семье целиком, так это жена Юрия Владимировича Андропова Татьяна Лебедева. Несмотря на то что их дети на момент прихода к власти отца семейства стали взрослыми, Татьяна Филипповна крайне редко появлялась на публике. Дело в том, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Уличные бои и "демонстрации свобод" на улицах Будапешта в 1954-м отразились на психике Лебедевой. "На ее глазах происходили ужасные вещи, она мне все это рассказывала. Так и не отошла от тех потрясений", – вспоминала в интервью "Комсомольской правде" невестка Татьяны Филлиповны Мария Андропова.

Юрий Андропов. Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

Константин Устинович Черненко пришел к власти в феврале 1984-го, а всего спустя год, в марте 1985-го, скоропостижно скончался. Но о личной жизни политика, тем не менее, и сегодня ходит немало слухов. Согласно архивным данным, увидевшим свет в 2015 году, у Черненко было не две жены, а гораздо больше. Нескольких женщин Константин Устинович якобы бросал буквально на улице. И все же на момент прихода к власти у него была одна супруга – Анна Дмитриевна. Именно она сопровождала генерального секретаря ЦУ КПСС на всех государственных и светских приемах.

Анна и Константин Черненко. Фото: Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Раиса Максимовна Горбачева запомнилась гражданам страны не только как супруга Михаила Сергеевича, но и как видный общественный деятель. В 1985 году совместно с академиком Лихачевым и Мясниковым она основала Советский фонд культуры, став членом его президиума. Раиса Максимовна не раз подвергалась серьезной критике из-за своей слабости к роскошным украшениям и нарядам. В интервью она утверждала, что "никогда не одевалась у Зайева", а также говорила, что одевается "у обычных портних на Кузнецком мосту".

Она подчеркивала, что при любых обстоятельствах будет выступать на стороне мужа. "Мне пришлось разделить с ним эту жизнь. Очень много пришлось пережить с 85-го года. И только поэтому я не хотела, чтобы Михаил Сергеевич снова возвращался и стал президентом. Но Горбачев – политик до последней клеточки своего существа. Он принял решение, а я его жена и ему помогаю", – заявила она в одном из своих последних интервью.

Раиса и Михаил Горбачевы. Фото: Завьялов Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

Безусловно, вдова первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина Наина Иосифовна – одна из самых ярких женщин в истории российской политики. Сегодня она признается, что переезд в Москву воспринимала исключительно как досадное обстоятельство, ведь и она, и Борис Николаевич любили Екатеринбург.

Об общественной деятельности Наины Иосифовны еще при жизни говорил ее муж. "Когда Наина едет в детский дом, или в детскую лечебницу, или в больницу к любимой актрисе, она никогда никому об этом не рассказывает. Она искренне считает благотворительность, добрые дела своим частным делом", – писал Ельцин в своей книге "Президентский марафон". Сегодня, 14 марта 2017 года, Ельциной вручен орден Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

Наина и Борис Ельцины. Фото: wikipedia.org

Бывшая жена второго и нынешнего президента России Людмила Александровна в браке с Владимиром Путиным прожила 30 лет. Путина – видный деятель российской культуры и просвещения, одна из основательниц центра межличностных коммуникаций.

Людмила Путина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Светлана Владимировна Медведева в 2008 году стала президентом фонда социально-культурных инициатив. Жена Дмитрия Анатольевича руководит попечительским советом программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России", а также занимается благотворительностью и патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1.

Дмитрий и Светлана Медведевы. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Автор: Андрей Петрунян14 марта 2017, 15:42

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