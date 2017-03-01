Максаковой придется бежать c Украины

Мария Максакова-Игенбергс, по мужу Вороненкова, родилась 24 июля 1977 года в Мюнхене в год Огненной Змеи, актриса и певица в третьем поколении. В семье Максаковых все представительницы женского пола блистательно красивы, с изумительным меццо-сопрано, интеллигентны, исключительно хорошо образованы и воспитаны. Были. До отъезда четы Вороненковых в Киев на постоянное место жительства.

"И в этом поведении нет ничего странного – Огненная Змея, олицетворение красоты, любит путешествия и приключения. Она тщеславна и агрессивна, но в тоже время энергична и активна. Хочет летать, а не ползать", – рассказал Dni.Ru гипнолог Геннадий Гончаров.

Ее муж, Денис Вороненков, родился в городе Горький (сейчас Нижний Новгород), в год Металлического Кабана. О его родителях ничего не известно, обычная рабоче-крестьянская семья. В китайском гороскопе Кабан одновременно означает процветание, алчность и жадность, а белый цвет – спокойствие и рассудительность.

И у Марии, и у Дениса есть красные дипломы: у одной – об окончании Гнесинки, у второго – Военного университета Министерства обороны РФ. Она закончила аспирантуру, у него ученая степень доктора юридических наук (люди, родившиеся в год Металлического Кабана, отличаются отличными умственными способностями, склонны к самообучению и самообразованию). Сама же Огненная Змея честолюбива, самоуверенна, и роль незаметного интеллектуала ее не устраивает.

До 2011 года, когда оба становятся депутатами Госдумы: Мария – от Единой России, а Денис – от КПРФ, - занимаются личной жизнью и карьерой. Поскольку Металлические Кабаны не рвутся создавать свой бизнес, то Денис подвизается на службе государевой, и, как положено, становится востребованным специалистом в своей области. Мария совершенствуется в труппе театра "Геликон-опера", снимается в кино, настойчиво и целеустремленно, как настоящая Змея, идет к своей цели – стать солисткой. И она ею стала – солисткой Мариинского театра!

А с 2011 года и Мария, и Денис – депутаты. Поскольку Огненная Змея – прирожденный лидер, то она способна повести за собой людей, умеет убеждать и обладает хорошими ораторскими способностями. И Мария умело использует природные данные на политическом поприще, заявляя в сентябре 2011 года, что: "Владимир Путин – это не только лидер нашей партии, это общенациональный лидер и единственная фигура, консолидирующая наше общество". И вот такой поворот, фактический побег с мужем на Украину. По сути предательство страны, в которой она выросла, получила образования и признание. А предателей нигде не любят, даже на Украине, где им сейчас хорошо.

Однако есть и минусы у Огненной Змеи, такие как бескомпромиссность в любых вопросах. Ей тяжело принимать чужие мнения, что помимо ее мнения и неправильного, могут существовать и другие. А общительность и коммуникабельность могут испортиться избытком самолюбия. Что и проявило себя в недалеком прошлом.

Денис Вороненков, в свою очередь, в 2014 году в комментариях осуждал силовую смену власти на Украине. И не удивительно – люди знака Металлический Кабан очень принципиальные и строго следуют своим убеждениям. Но при этом они легко и всему доверяют, особенно своим друзьям и близким. А также происходит небольшая неприятность в конце 2014 года – в Госдуму поступают документы о лишении его депутатской неприкосновенности на основании материалов уголовного дела. Однако это не мешает близкому общению Марии и Дениса и их планам пожениться и иметь семью и совместных детей.

Но ни Марию, ни Дениса не переизбрали в 2016 году, а дело осталось, и надо отвечать по нему. Да и характер Огненной Змеи стал проявляться еще в свою бытность депутатом, потому что Огненная Змея никогда не станет ходить вокруг да около, она всегда говорит прямо, вне зависимости от того, кому и что именно они говорят. Она верит в себя, гонится за славой и не любезничает с теми, кто ей не по душе. А в политике свои законы – так же, как и при вождении автомобиля, на дороге существуют свои правила.

Возникает классический на Руси вопрос: "Что делать?" Решение известно теперь всем – Вороненковы на Украине, в Киеве. Ведь Марии, как Огненной Змее, нужна не просто семья, а свита – понимающая и поддерживающая во всем. Цели Змеи могут быть как благородными, так и низкими, она не скована моральными нормами, да и на востоке, не взирая на весь ее ум и изящество, Змею недолюбливают за беспринципность и эгоизм. К тому же и Металлический Кабан поленился провести работу по исправлению собственной излишней доверчивости.

Результат? Россия, по словам Максаковой-Игенбергс, Вороненковой, – это страна, где неприемлема критика властей, а жить, не критикуя, они больше не могут. И самая лучшая страна для критики России – это Украина.

Но довольно скоро все поменяется, и с Украины придется тоже бежать. То ли дело Савченко – отсидела в России и с чистой совестью вернулась домой. Теперь любит Россию больше, чем наши родные депутаты Госдумы, такие, как супруги Мария Максакова и Денис Вороненков.