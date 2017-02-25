Газманов заклеймил беглянку Максакову

Известный российский певец Олег Газманов возмущен поступком бежавшей в Киев Марии Максаковой. Артист назвал поступок оперной дивы омерзительным.

"Я вообще не понимаю, как она прошла по спискам в Госдуму, и он тоже. Я бы никогда не пошел на такое лицемерие, будучи избранником народа", – отметил Газманов.

Певец считает, что если кому-то не нравится государство, можно просто уехать. "Если ты не можешь ничего хорошего для страны сделать, гонишься за тем, чтобы просто красиво жить где-то в другом месте – уезжай", – заявил артист.

Кроме того, Газманов назвал поступок Максаковой и Вороненкова чудовищным. "Но когда ты при этом готов, как он говорит, работать на них – "будет интересен западным и украинским структурам" – понятно, что он будет работать против своей страны – это все равно, что выкинуть на улицу свою больную мать", – цитирует певца "Комсомольская правда".

Вспомнил Газманов и кампанию Марии Максаковой против его песни "Москва". "Глава департамента культуры столицы просил деятелей искусств, чтобы они что-то говорили против моей песни, чтобы убрать ее с вокзалов, где она звучала, когда приходят поезда. Только Максакова написала, что это чудовищная песня, кич, что ее невозможно слушать, что она из тех трудных времен. И теперь эта женщина оттуда будет говорить, как ей здесь было плохо, как ее унижали и все такое", – сказал артист.





Олег Газманов не единственные артист, который не смог пройти мимо новости о бегстве оперной певицы и депутата Госдумы на Украину. Ранее Марию Максакову высмеял писатель-сатирик Михаил Задорнов. "Какой голос у оперной певицы Максаковой? – После лжи по поводу второго гражданства, немеццо-соврано", – пошутил Задорнов.

Как писали Dni.Ru, скандал с участием Максаковой разгорелся после того, как стало известно, что оперная певица с мужем депутатом Денисом Вороненковым сбежала на Украину. Супруг Максаковой проходит главный подозреваемым по уголовному делу о рейдерском захвате здания. Он объявлен в розыск.

Сам Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.