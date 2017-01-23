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Молодой любовник много лет добивался Ротару

София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Популярная певица София Ротару, несмотря на почтенный возраст, уйдет с головой в романтические отношения. Как рассказала ясновидящая Галина Янко, у 69-летней артистки будет роман с мужчиной, который намного моложе ее.
прочитано 8850 раз

"София – эмоционально уязвимая личность. Человек чувствительный, ранимый, застенчивый, сам себя порой не понимающий, не любящий копаться в себе и других. Натура мечтательная, склонная к глубокому интуитивному самопознанию, большое внимание уделяющая снам и мечтам. Окружающий мир певица постигает собственным чутьем и опытом. Ее зрение и слух обостренно воспринимают дисгармонию реальности, поэтому характер отличается тревожностью, склонностью к надеждам и разочарованиям. О Ротару можно сказать так: лунная красавица, которая родилась под покровительством высокой планеты, очень чувствительная, слегка грустная. При этом характер ее достаточно уверенный и цельный", – отметила Галина Янко

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София Ротару певица, актриса

По ее словам, благодаря крепкому здоровью Ротару доживет до глубокой старости. "В данный период жизни от певицы отошли все невзгоды и печали, она просто живет и наслаждается, заботится о внуках. По натуре человек очень легкий, веселый, хотя перенесла много потерь, разочарований, в том числе любовного характера. Но она еще может встретить мужчину, которого полюбит, и это чувство будет взаимным, – подчеркнула экстрасенс.

Избранником артистки станет человек гораздо моложе ее. По словам мага, этот загадочный мужчина давно добавился внимания Ротару. "Он появится в жизни любимицы публики в самое ближайшее время и придет к ней не из корыстных побуждений, а с искренней симпатией, которую испытывает уже много лет. Ротару пустит его в свое сердце, несмотря на предостережения близких", – уверена Янко.

Она подчеркнула, что певица всегда больше отдает, чем получает. "Она человек обеспеченный, но при этом щедрый. Заботлива, обладает выраженными покровительственными чеpтами, питает любовь к детям и животным, к кормлению окружающих и материнской заботе о них, об их будущем. Всегда придет на помощь, если удостоверится, что ждать ее вам больше неоткуда. И хотя она не из тех, кто бездумно растрачивает время, жалость не позволит ей бросить вас в беде", – заключила ясновидящая. 

23 января 2017, 08:18
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