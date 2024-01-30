Раскрыт секрет сохранения здоровья мозга у пожилых людей

Без специальных занятий с возрастом когнитивные способности начинают снижаться. Рассказываем, как сохранить здоровье надолго.

Полноценная профилактика деменции поможет надолго сохранить функции организма, необходимые для здоровой и полноценной жизни. Ученые определили, как пишет Ридлайф.ру, что занятия музыкой помогают улучшить состояние мозга у пожилых людей.

В исследовании приняли участие 25 тысяч человек. Часть из пожилых женщин и мужчин имели опыт занятий музыкой на протяжении жизни. Оказалось, что такое увлечение благоприятно подействовало на работу мозга: сохранилась память, возможность решать сложные задачи. При продолжении занятий музыкой в преклонном возрасте когнитивные функции сохраняются дольше.

"Конечно же необходимы дополнительные исследования. При этом можно заключить сейчас, что наши результаты показывают, взаимосвязь музыкального образования и общественного здравоохранения. Этот вывод можно использовать в работе по пропаганде образа жизни, полезного для здоровья мозга", — заключил профессор Энн Корбетт, одна из авторов исследования.

Напомним, что старческая деменция не лечится. Сейчас медицина способна помогать, снижая интенсивность ряда симптомов.