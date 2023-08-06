Как спастись от жары: объяснил врач

Эксперт призвал отказаться от спиртного в жару.

В Москве и области заканчиваются дожди. Совсем скоро приятная прохлада спадет и регион вновь окажется под властью палящего солнца. По прогнозам синоптиков, столбик термометра на этой неделе достигнет отметки в 30 градусов. В этих условиях необходимо будет спасаться от жары.

Как людям легче перенести сложные погодные условия, объяснил педиатр Дмитрий Ким. Он напомнил, что высокие температуры могут негативно сказаться на здоровье человека. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт озвучил несколько важных правил.

Прежде всего следует помнить, что жара является одной из причин повышения температуры тела и давления. Кроме того, она может спровоцировать головную боль и аллергическую реакцию.

Врач призвал граждан избегать открытых пространств, носить головные уборы на улице, а также отказаться от одежды темных оттенков. Кроме того, в жару не рекомендуется употреблять спиртное, потому что оно тоже провоцируете повышение давления.

По словам медика, большое количества льда, которым люди спасаются от жары, может навредить горлу. Необходимо проявлять осторожность. При этом эксперт порекомендовал почаще принимать прохладный душ.

Что касается кондиционеров, то не все из них обновляет воздух, поэтому в помещениях лучше устраивать сквозняки на некоторое время. Кроме того, врач призвал проводить влажную уборку дома.