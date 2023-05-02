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Вторник 2 мая

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Тонкая талия: три опасных момента операции

Тонкая талия: три опасных момента операции
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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Наверняка большинству девушек хотя бы раз приходила в голову мысль вроде "а неплохо было бы иметь тонкую, осиную талию".

В попытках стать обладательницей желанного силуэта представительницы прекрасного пола прибегают к различным методам, а кое-кто готов даже на пластику. За многовековую историю хирургия, как медицинская отрасль, обогатилась массой теорий и практик их применения. Пластическая хирургия не стала исключением. И всё же, прежде, чем окончательно решиться на изменение внешности столь радикальным способом, важно знать кое-что о последствиях. В чем может проявиться опасность операции под названием "узкая талия", специально для "Дни.ру" комментирует ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

Концептуально женский силуэт "осиная талия" был создан на основе пояса и корсета – то получая распространение, то теряя популярность в разные промежутки XIX – XX вв. Его отличительной чертой явился резкий переход от груди к очень тонкой талии, особо подчеркивающей бюст и бедра. Любопытно, что общественность осознавала неудобство и определённый вред этой модной тенденции, достигаемой путем связывания и подпоясывания. Поэтому, как правило, мода того времени сменялась другими веяниями и течениями, отдавая предпочтение созданию иллюзии той же тонкой талии через игру пропорций, форм и цветов.

Сейчас услуги по коррекции талии пользуются высоким спросом как никогда раньше. Из ее актуальных разновидностей можно выделить следующие:

  • классическая операция: удаляются нижние пары ребер;

  • проводимая по методике Кудзаева: отличается низким уровнем травматизма. Делаются небольшие надрезы и проколы в районе ребер, после чего нижние пары подвергают надпилам и надломам;

  • комбинированная: применяются оба описанных выше подхода.

Так о чем же стоит знать прежде, чем лечь под нож?

Любая операция несет угрозу здоровью разной степени — где-то большую, где-то меньшую. Случается, что некоторым девушкам противопоказана методика Кудзаева и единственной эффективной, является классическая процедура, т.е. с извлечением нескольких пар ребер снизу. Это правда, что операция дает заметный визуальный эффект, однако также может причинить вред здоровью пациента по прошествии времени.

Во-первых, нельзя стопроцентно исключить риск опущения внутренних органов, а также их травмирования, поскольку рёбра выполняют важную роль — защищать и поддерживать жизненно важные органы.

Во-вторых, каждого желающего пройти пластику ожидает продолжительный и дискомфортный восстановительный период. Подготовку нужно начинать заблаговременно – за несколько недель. Пациент должен носить особое компрессионное белье, создающее давление, от которого некоторым образом меняется расположение органов, формируется правильный способ дыхания так, чтобы после хирургического вмешательства не появилось дискомфорта и проблем с дыхательным процессом.

В свою очередь реабилитация протекает безболезненно, за исключением, что ношение утягивающего корсета является обязательным. Причем снять его станет возможным лишь спустя несколько месяцев, так как кости должны срастись правильно, иначе желаемый результат просто не получится закрепить. Помимо следования наставлениям врачей и принятия назначенных препаратов, пациента ждет спокойный, лишенный особых физических нагрузок образ жизни.

В-третьих, однажды достигнутый эффект может уйти после беременности и родов. После коррекции талии и окончательной реабилитации заводить детей в целом можно и нужно — здоровью мамы и малыша ничего не угрожает. Вместе с тем результат пластики, увы, может исчезнуть благодаря тому, что в период вынашивания плода женщина набирает массу, ребра и тазовые кости расходятся, диаметр талии увеличивается. По этой причине, делать пластику советуют уже после родов, по крайней мере, после запланированных.

2 мая 2023, 02:08
Фото: Юрий Ванжа/www.legion-media.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/
Фото: instagram.com/katuaandreeva/

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