Ноги-соломинки, руки-ниточки: модель шокировала болезненной худобой

21-летняя девушка из Новосибирска пугает своими параметрами. При росте 178 сантиметров она отличается неестественной худобой, за счет чего создается ощущение, будто девушка болеет анорексией.
"Ноги-соломинки, руки-ниточки и осиная талия", – так описывают ее фолловеры.
Многие подписчики обеспокоены здоровьем знаменитой модели. При этом сама Екатерина утверждает, что не видит у себя наличия каких-то проблем.
Более того, Андреева убеждает фанатов, что за последнее время она немного поправилась. Тем не менее, сбрасывать набранные килограммы она не планирует.
Как бы то ни было, у большинства аудитории параметры звезды вызывают восторг. "С каждой фотографией ты мне нравишься все больше и больше", "Прекрасна", "Какая ты невероятная красотка!", "Идеальная девушка", "Королева", – восхищаются пользователи Сети.
"Тебя любит вся Россия!" – призналась обожательница.
Блогер часто делится откровенными снимками на своей личной странице в "Инстаграм", где за ее жизнью следят более 135 тысяч человек. Также она часто выкладывает теплые кадры из путешествий. Недавно девушка посетила столицу Чехии – Прагу.
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