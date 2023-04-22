"Это отпугивает клещей": 2 способа избежать укуса

Врач советует универсальные методы защиты от клещей.

С энцефалитом шутки плохи, именно поэтому весной и летом стоит остерегаться клещей при любом раскладе. Не все из них являются переносчиками вирусной инфекции, но беду проще предотвратить, чем пытаться из нее выпутаться.

Терапевт Павел Раменский рассказал РИА ФАН самые простые и рациональные способы избежать укуса. Всего их два, а предпочтителен первый — надевать защитную одежду перед походом в лес и другие места обитания опасных насекомых. Если плотное полотно будет закрывать уязвимые части тела, клещ элементарно не сможет присосаться.

Второй способ — использовать репелленты. "Это вещество отпугивает клещей", — поясняет врач. Метод гораздо менее экологичный, но все же применяется на практике.

Как пишет телеканал "360", другой медицинский эксперт Олеся Савельева рекомендует выбирать для отдыха на природе места, которые очищены от сухой травы и веток. Там меньше шансов встретить клеща.

Сайт VSE42.RU передает, что пик активности клещей приходится на месяцы с мая по июль. Некоторые люди предпочитают защищаться от энцефалита вакцинацией, но этот вариант решения вопроса подходит не каждому из-за возможных осложнений.