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Здоровье
Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга

Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга

Российские специалисты сделали большой шаг вперед в лечении рака мозга.
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Пресс-служба Российского научного фонда рассказала о прорыве в медицине, который совершили отечественные специалисты. Российскими учеными был найден метод диагностики рака мозга.

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Разработанные молекулы вводится в организм больного, где они связываются исключительно с клетками опухоли. Это помогает медикам отличить уже пораженные ткани от здоровых участков мозга.

Утверждается, что способ диагностики рака мозга надежен на 100% и уже был, сообщает издание Радио 1, протестирован на лабораторных мышах. В начале в организмы грызунов вводились клетки опухоли человека, а спустя некоторое время им вкалывали только что созданный препарат, дополненный флюоресцентными метками. Это позволило ученым не только увидеть каждую из опухолей под микроскопом, но и подтвердить то, что созданное ими средство оказалось не токсично.

Напомним, что опухоли головного мозга являются одними из самых сложных для диагностирования. Выявить заболевание возможно только амбулаторно, на магнитно-резонансной или компьютерной томографии. И не всегда даже опытный доктор может правильно расшифровать снимок и заметить начальную стадию рака мозга.

Фото: pixabay.com
Автор: 16 апреля 2023, 08:19 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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