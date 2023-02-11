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Что делать при болях в спине и пояснице?

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Советует мануальный терапевт.

Боль в спине – недуг XXI века. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) боль в спине – одна из самых частых причин обращения за помощью к врачу. Около 80% людей хотя бы раз испытывали этот симптом. Однако, до специалиста доходят только 35-40% от общего числа больных, остальные лечатся самостоятельно и чаще всего усугубляют картину заболевания.

Причины для дискомфорта в спине различны. Для удобства их разделили на две большие группы: специфические и неспецифические. О том, как от них избавиться, "Дни.ру" рассказал мануальный терапевт клиники "Софиатрия" Альберт Едзиев.

Альберт Едзиев. Фото: личный архив
Альберт Едзиев. Фото: личный архив

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ

К ним относятся боли, вызванные внутренними органами, опухолями, поражением сосудов, которые часто отражаются на спину. От общего количества это около 2-5%. Например, при язве желудка человек может чувствовать дискомфорт в области грудопоясничного перехода, а при стенокардии – в области грудного отдела. Пациент может ошибиться в постановке диагноза самому себе, начать лечить спину самостоятельно, что может привести к непоправимым последствиям. Вот почему так важно обратиться к доктору и пройти комплексное исследование с последующим грамотным лечением.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ

К ним относят скелетно-мышечную боль. Чаще всего она связана с поражением мышц, суставов, связок позвоночника и межпозвоночными дисками. Все эти изменения в позвоночнике являются следствием неправильного "использования" нашего опорно-двигательного аппарата. Как правило, к патологии приводят либо чрезмерные нагрузки (у спортсменов, людей связанных с поднятием и перемещением тяжестей), либо у людей, у которых нет физической активности совсем.

"Рекордсмен" по появлению боли в спине и дистрофическим изменениям является пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Выдерживая каждый день колоссальную нагрузку, он чаще всего страдает от перенапряжения. Особенно подвержены патологическим изменениям межпозвонковые диски. Именно они являются причиной серьезного заболевания – межпозвоночной грыжи, которая сопровождается нестерпимой болью в ягодице и по ноге, ощущением "натянутой струны" в нижних конечностях, выпадением чувствительности (онемением) участка кожи. Причина – это сдавление нервного корешка массой грыжи, приводящее к сильнейшему воспалительному процессу. Этот недуг лечится долго и может перерасти в хроническую стадию и периодически давать о себе знать при переохлаждении поясницы или при чрезмерной нагрузке на этот отдел. Вот почему так важно заниматься профилактикой заболеваний опорно–двигательного аппарата, в частности заболеваниями позвоночника.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВОЙ СПИНЫ

1. Адекватная физическая активность

Вроде самый очевидный факт – движение это жизнь. Однако не все относятся к этому серьезно. А ведь именно во время дозированных нагрузок наша спина "питается" Улучшается кровообращение, устраняются застойные явления, повышается настроение. Лучше всего для физической активности подойдет ЛФК (лечебная физическая культура) и скандинавская ходьба. Интересный факт – в межпозвонковых дисках нет сосудов, они питаются только за счет диффузии, то есть проникновения микроэлементов из окружающих тканей. Диски, как насосы, сжимаются и разжимаются, "закачивая" в себя питательные вещества только когда вы двигаетесь. Вот почему так важно, имея сидячую работу, раз в 15-20 минут встать и немного походить по комнате или офису. При ходьбе так же удаляются продукты распада. Поэтому правильная "гигиена" спины увеличивает срок службы нашего позвоночника и улучшает качество жизни.

2. Отслеживание необходимых микроэлементов и витаминов

В частности это витамин D, кальций, магний. Эти вещества помогут позвоночнику адекватно переносить нагрузки.

3. Своевременное обращение к специалисту

Доктор, исходя из симптомов, может рекомендовать вам массаж, мануальную терапию, направить на дополнительные исследования (МРТ, КТ и т.д.). Скорректировать постановку стопы стельками для правильной биомеханики.

Если все же боль в спине появилась внезапно и посетить врача не получается по ряду причин, вам помогут несколько групп препаратов, а именно:

  • Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Эти лекарства снимают воспаление и, как следствие, устраняют болевой синдром.
  • Миорелаксанты центрального действия. Препараты, расслабляющие мышцы и снимающие спазм.

Очень важно устранить воспаление в острой стадии, чтобы проблема не стала хронической. Также по возможности возьмите больничный. Переносить боль в спине на ногах довольно опасно.

11 февраля 2023, 09:14
Фото: Arno Burgi / dpa / www.globallookpress.com
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