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Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон

Мнение эксперта.
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Здоровый сон – о нем мечтают миллионы людей по всему миру. Зачастую людям не удается нормально выспаться из-за элементарной нехватки времени. И если найти 25-й час в сутках довольно проблематично, то с другой распространенной причиной нарушения сна можно легко бороться.

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Эксперты утверждают, что обычная подушка способна испортить весь сон при определенных условиях. Соответственно, чтобы повысить качество сна, ее нужно периодически менять. Кстати, правильный выбор подушки может сказаться и на настроении человека.

Итак, нездоровый сон негативно влияет на состояние организма. К примеру, головная боль с утра, даже если вы спали восемь часов, как раз можно свидетельствовать о том, что подушку пора менять. На эту необходимость также указывают мышечные боли в области лопаток, плеч и шеи.

Кроме того, если вы не можете подолгу заснуть, поворачиваетесь туда-сюда, не можете подобрать удобное положение головы, постоянно сбиваете и распрямляете подушку, значит здоровый сон не состоится – пришла пара идти за новой подушкой.

Эксперт отметил, что срок службы изделия зависит от качества эксплуатации и от наполнителя. Самые инновационные варианты можно эксплуатировать до пяти лет, более простые – меньше. Однако подушку можно дольше держать в сохранности, если использовать чехол для защиты от грязи, влаги и микроорганизмов.

Кстати, здоровый сон можно обеспечить, если регулярно ложиться и вставать в одно и то же время. К примеру, королева Великобритании Елизавета II, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", отводила на сон 8,5 часов и прожила при этом 96 лет.

Фото: pixabay.com
Автор: 1 февраля 2023, 06:12 Источник: 7 дней ✓ Надежный источник

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