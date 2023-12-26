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Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память

Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память
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С возрастом часто происходит снижение когнитивных функций мозга. Оказывается, есть несколько действенных способов остановить этот естественный процесс.

С возрастом происходит снижение памяти и возможности концентрировать внимание. Подобные явления являются нормой для людей пожилого возраста, сообщает Ридлайф.ру. При этом специалисты напоминают о возможности отодвинуть начало угасания когнитивных функций и сохранения возможности запоминать происходящее.

Здоровое сердце

Работа мозга напрямую связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Если все функционирует нормально, то главный орган человека получает достаточное количество кислорода, необходимого для работы.

Отсутствие травм головы

В пожилом возрасте важно очень аккуратно относиться к активным действиям. Даже небольшое падение может спровоцировать серьезное сотрясение мозга. Все это в итоге может привести к ранней деменции.

Отказ от вредных привычек

Лучше не притрагиваться к табаку и алкоголю. Здоровый образ жизни поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также поможет мозгу лучше работать. Если самостоятельно бросить не удается, то можно обратиться к специалисту за помощью.

Сохранение слуха

Ученым удалось установить, чем больше возможность слышать, тем ниже риск развития деменции и ухудшения памяти. Важно соблюдать гигиену ушей и не менее одного раза в год в профилактических целях посещать врача.

Социальная активность

Как только человек начинает дистанцироваться, начинается деградация когнитивных функций. Общайтесь, делитесь радостями и впечатлениями с другими людьми. Подобное поведение поможет дольше сохранить хорошее настроение и память.

26 декабря 2023, 02:39
Шахматы. Фото: © Elena Mayorova\Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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