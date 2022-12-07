Названа главная ошибка россиян в сезон ОРВИ

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что многие вредят своему здоровью в сезон ОРВИ. По ее словам, одну и ту же ошибку люди совершают регулярно. Врач предупредила: сбивать температуру перед выходом на работу ни в коем случае нельзя. Позицию медика в деталях передает RT.
Эксперт рекомендует проветривать помещения, чтобы воздух был свежим. Также не лишним будет хорошо высыпаться и уделять время физической нагрузке.
В сезон ОРВИ важно не поддаваться на провокации. Ни о какой вспышки эпидемии речи не идет, объясняет Ирина Ярцева. Более того, иммунолог признает эффективность принятых мер по борьбе с коронавирусом — когда люди сократили число контактов, эпидемиологическая обстановка улучшилась.
Между тем телеканал "360" напоминает про еще одно достижение российской медицины. Показатель смертности от туберкулеза в Московской области в этом году снизился на 14%.