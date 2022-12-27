Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Терапевт Марина Константинова сообщила URA.RU информацию об осложнениях, к которым приводит свиной грипп. Оказывается, неочевидный симптом заболевания — это пятна на теле, напоминающие гематомы. Визуально наблюдается сыпь из синяков, больших и маленьких.
Рисковать здоровьем опасно, стоит регулярно осматривать кожу на предмет патологических элементов. То, что с виду кажется последствием ушиба, на самом деле может оказаться признаком свиного гриппа. "Присмотритесь к синякам", — настоятельно рекомендует Царьград, ссылаясь на совет медика.