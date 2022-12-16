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Здоровье
Онколог рассказал, как лечат рак без операции

Онколог рассказал, как лечат рак без операции

Об этих методиках рассказал врач-онколог-хирург "СМ-Клиника" Дмитрий Зинатулин.
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Если еще недавно диагноз "рак" звучал как приговор, то сегодня в арсенале онкологов есть целый ряд методик, которые позволяют избавиться от этого заболевания. Причем, даже без обширных и травматичных операций. Врачи не удаляют опухоль — это бывает довольно проблематично, поскольку обычно вместе с опухолевой тканью удаляются и здоровые — а разрушают ее через небольшой разрез или прокол.

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Методов локальной деструкции, или разрушения опухоли, много. Но большинство из них уже не применяется из-за доказанной низкой эффективности. Основная методика, которой пользуются онкологи, — технология радиочастотной абляции (РЧА). Во время процедуры радиочастотные волны проходят через ткань и вызывают повышение ее температуры, тем самым разрушая опухоль. Процесс занимает от 40 минут до часа.

Сегодня есть более современный метод, который пока не так широко распространен, но имеет ряд преимуществ — микроволновая абляция опухоли (МВА). Принцип его действия похож на РЧА, но в этом случае на опухоль воздействует электрический ток с частотой 2000-3000 Гц, при РЧА частота до 750 Гц. Метод используется при опухолях почки, поджелудочной железы, молочной железы, легкого и кости. Но чаще всего его применяют при новообразованиях печени, когда просто необходимо избежать хирургической операции: вместе с опухолевой тканью почти всегда удаляется здоровая, из-за чего орган уменьшается в размерах и страдают его функции.

Фото: СМ-Клиника

Сама процедура МВА проходит достаточно быстро.

"Если нет противопоказаний, вмешательство проводится под общим обезболиванием, но также можно и под местной анестезией, — говорит Дмитрий Зинатулин. — Пациенту выполняется небольшой разрез, затем под УЗИ-контролем в центр новообразования вводится игольчатый электрод, который подключается к аппарату, подающему на электрод высокочастотный ток. В результате происходит колебание молекул воды в прилежащих тканях и они нагреваются. В зоне воздействия создается температура до 120-150 градусов Цельсия, что и приводит к разрушению опухоли. Это происходит в течение 5-15 минут. После электрод извлекается и на этом операция закончена. Не требуется даже наложения швов, поэтому на коже не остается больших рубцов".

За счет того, что процедура проводится быстро, уменьшается стресс для организма. Выписывает пациента уже на следующий день. В 90% случаев однократной процедуры достаточно, чтобы избавиться от опухоли. Но если опухоль более 5 см, то могут понадобиться повторные вмешательства.

"Эффективность РЧА и МВА сопоставимы, — говорит Дмитрий Зинатулин. — Но РЧА занимает больше времени, а также есть ограничения по размерам опухоли, на которую этот метод может воздействовать. Кроме того, для проведения МВА не требуется замкнутая электрическая цепь. Поэтому выполнять микроволновую абляцию опухоли можно пациентам с кардиостимулятором".

МВА эффективна на любой стадии рака при условии, что нет отдаленных очагов поражения — метастаз. В этом случае такие методы лечения не применяются.

Противопоказаниями к выполнению данной методики является декомпенсированный цирроз печени, тяжелая сопутствующая патология, размер опухоли более 8 см. Так же нельзя выполнять процедуру пациентам с плохой свертываемостью крови из-за высокого риска кровотечения.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 04:15 Источник: Дни.ру

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