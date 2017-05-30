Российским врачам не хватает профессиональных навыков

Смертельный ураган в Москве Крушение самолета под Саратовом Эксклюзив Встреча Путина и Макрона Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Вторник 30 мая
Лента новостей
17:28
Порошенко обвинил Путина в похищении
17:25
Мать беременной звезды "Дома-2" со скандалом гонят с проекта
17:18
Сын Домогарова рассказал о состоянии отца
17:03
На юго-востоке Москвы ребенок упал в подвал заброшенного здания
16:53
Звездные любители крутых машин
16:45
В Подмосковье семьям погибших от урагана выплатят по миллиону
16:33
В подмосковном лесу найдено тело 29-летней женщины
16:22
Американцам советуют учить русский язык
16:20
Путин сломал ключицу после подножки священника
16:06
Ураган повалил более 27 тысяч деревьев в Москве
15:57
На юго-востоке Москвы неизвестный сжег пять автомобилей
15:51
Харламов и Асмус разъехались
15:41
Праймериз "ЕР" стали лифтом для молодежи
15:33
Москвичей предупредили о новом урагане
15:08
Почему Елизавета Боярская скрывает сына
15:02
Ученые совершили прорыв в лечении ВИЧ
14:49
Открыта польза регулярного употребления кофе
14:49
Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
14:48
Наталья Варлей пережила тяжелую утрату
14:44
ОНФ нашел в России 200 новостроек с дефектами
14:26
Белорусы отвергли ЕС ради дружбы с Россией
14:19
Почему ураган в Москве привел к многочисленным жертвам
14:12
Хилькевич потолстела и стала неузнаваема
14:05
Противолодочный "Североморск" вошел в Ла-Манш
13:44
Самые долгожданные фильмы июня
13:42
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
13:35
В России покупки в секс-шопах ограничат рецептами врачей
13:29
Провокация отразилась на беременности Анисиной
13:05
Смертельный ураган повредил самолеты в Шереметьево
12:58
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
12:53
Тело пенсионера 12 часов пролежало в подмосковной квартире
12:49
Собянин рассказал об ущербе от урагана-убийцы
12:43
Бывшего главу "Укрспирта" застрелили в Киеве
12:31
Путин преподал Трампу урок хороших манер
12:30
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
12:26
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
12:18
У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
12:17
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
12:03
Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора
11:55
Названа причина крушения самолета под Саратовом
11:38
Слова Путина в Париже вызвали возмущение Киева
11:17
Кафельниковой поставили неутешительный диагноз
11:04
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве
10:54
Задержанного из-за "Гамлета" мальчика ждет слава Шурыгиной
10:51
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
10:50
Раскаявшийся Пьер Нарцисс: Я мерзко оступился
10:46
В Польше Трампа посчитали заложником Путина
10:44
Губернатор Подмосковья уточнил число жертв смертельного урагана
10:32
У телеведущей угнали Land Rover в центре Москвы
10:25
Число жертв стихии в Москве возросло до 14
10:24
Дочь Ларисы Гузеевой сильно изменилась
10:06
В Петербурге лежавшее в машине тело нашли по запаху
10:04
Тереза Мэй решила быть капризной
09:52
Назван самый угоняемый автомобиль 2017 года
09:46
При крушении самолета с курсантами под Саратовом погиб военный
09:40
Денис Мацуев рассекретил ребенка
09:27
Синоптики предупредили о сохранении опасной погоды в Москве
09:26
Из-за танка "Армата" НАТО снятся кошмары
09:22
Бельгийская принцесса лишила слуха премьер-министра
09:14
В Самаре экстренно сел пассажирский лайнер
09:08
Бывший панамский диктатор умер в больнице
09:05
Слова Кузина из "Дома-2" возмутили его невесту
08:47
Пение Бузовой сочли издевательством
08:43
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
08:40
В Москве пересчитали пострадавших от смертельного урагана
08:40
Под Саратовом потерпел крушение самолет с курсантами
08:30
Звезда "Папиных дочек" о пластике: Я уже вся сделанная
08:21
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
08:18
В Мексике забитого до полусмерти россиянина бросили за решетку
08:00
Ранившая мужа москвичка напала на врачей с ножом
06:22
Собянин пообещал по миллиону рублей семьям жертв урагана в Москве
23:37
Самые соблазнительные платья Канн
22:34
Финалистка "Минуты славы" нашла родную мать спустя 20 лет
22:02
На МЧС набросились с обвинениями после смертельного урагана
21:33
Звезды в шоке от смертельного урагана в Москве
21:17
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
21:00
Штормовой ветер надвигается на Санкт-Петербург
20:58
Откровенные наряды Лизы Песковой
20:56
Вице-мэр Красноярска выпал из окна 17-го этажа
20:29
В Москве загорелась ТЭЦ-21
20:17
Раскрыт секрет вечно помятого Порошенко
20:02
Актриса из Comedy Woman сбросила 30 кг из-за внуков
19:42
На Москву надвигается вторая волна смертельного урагана
19:42
Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата
19:24
Жена убитого музыканта "Любэ" боится за свою жизнь
19:05
"Царь" Путин покорил Макрона
19:00
Список погибших во время урагана в Москве
18:51
Случаями гибели из-за урагана в Москве занялись следователи
18:47
Путин утвердил обязательный надзор за отсидевшими террористами и педофилами
18:38
Известный нарколог вызвался исцелить Андрея Губина
18:34
Россиянам предложили отправиться в тур по следам ДНК
18:15
Ураган-убийца заблокировал резиденцию Медведева
18:13
Калининград принял региональный финал олимпиады "Умники и умницы"
18:12
Родившую Собчак осудили за разгульную жизнь
18:08
Пресс-конференция Путина и Макрона в Версале. Online
17:59
В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
17:43
Число погибших из-за урагана в Москве достигло девяти человек
17:33
Верник умилил красивым сыном Абрамовича
17:32
Смертельная буря прошла по Москве
17:25
Столичный транспорт встал из-за непогоды
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
Провокация отразилась на беременности Анисиной
Пресс-релизы

Российским врачам не хватает профессиональных навыков

В такой оценке сошлись представители многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" и ведущих российских медицинских вузов на круглом столе "Проблемы профессиональной подготовки врачей: взгляд вузов vs взгляд частного медицинского холдинга". Мероприятие, прошедшее 23 мая, было приурочено к 15-летию холдинга "СМ-Клиника". О важности подобных навыков свидетельствуют и опросы ВЦИОМ и "Левада-центра" – около 30-40 % россиян не доверяют врачам и предпочитают лечиться самостоятельно.
прочитано 167 раз

"15-летний юбилей нашего холдинга – хороший повод задуматься о стратегии развития. Нехватка молодых и перспективных кадров – то, с чем мы сталкиваемся каждый день. В ближайшее время мы готовимся к открытию пяти новых клиник. Для них нужно более 500 врачей, и мы не видим другого выхода, кроме как самим повышать их профессиональную подготовку", — сказал Николай Смыслов, учредитель и генеральный директор многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника".

Михаил Ковалев, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, и Владимир Полумисков, заведующий учебной частью кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения РУДН, в своих выступлениях отметили широко обсуждаемые сейчас в обществе системные проблемы в реформах государственного медицинского образования и стандартизации работы врачей."Однако необходимо отметить, что сотрудничество между частными клиниками и государственными образовательными структурами в плане адаптации врачей к профессиональной деятельности имеет определенные преимущества, так как частный бизнес имеет больше возможностей и может, более того – обязан, быстрее приспосабливаться к новым технологиям и реалиям отрасли", – прокомментировал Владимир Полумисков.

В ходе круглого стола участники наметили возможные пути сотрудничества для повышения квалификации врачей, взаимовыгодные для вузов и частных клиник. Первый из них – привлечение в клиники большего количества аспирантов и ординаторов из вузов-партнеров. На сегодняшний день представитель кафедры акушерства и гинекологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова уже ведет прием в холдинге "СМ-Клиника". Там же расположена кафедра кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. Сотрудники этой кафедры ведут прием в нескольких филиалах "СМ-Клиника", оперируют в рентгеноперационных (на Волгоградском проспекте и улице Ярославской), где непосредственное участие принимают аспиранты и ординаторы кафедры. В холдинге работают ординаторы из МГМУ, у которых есть наставники среди практикующих врачей. На базе "СМ-Клиника" на улице Ярославской открыта кафедра эндоскопической урологии ФПК МР медицинского факультета РУДН.

И преподаватели вузов, и представители сети "СМ-Клиника" озабочены недоработками в уже действующей системе непрерывного медицинского образования (НМО). Поэтому второй путь направлен на то, чтобы искать точки соприкосновения между вузами и частными клиниками в системе НМО, в том числе через договоры совместного сотрудничества. Ранее частные клиники могли не только оплатить, но и планово организовать повышение квалификации и сертификацию своих специалистов. В рамках новой системы аккредитации это стало практически невозможным, так как организация и планирование повышения квалификации теперь переложены на плечи врачей.

Третий путь, где можно объединить усилия по повышению квалификации кадров, – развитие симуляционного обучения. В этой области "СМ-Клиника" планирует обмениваться опытом с МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и найти совместно новые форматы применения имеющихся наработок. "Мы используем симуляционное обучение коммуникативным навыкам с 2012 года. В планах на этот год создание 3-х симуляционных лабораторий для врачей различных специальностей и медсестер. Такие тренинги очень эффективны, что подтверждается многочисленными замерами. Я горжусь тем, что 9 из 10 первичных пациентов становятся нашими постоянными пациентами", – рассказал Николай Смыслов.

Важной компетенцией современного врача являются коммуникационные навыки. Они напрямую влияют на возвращаемость пациентов в клинику. По данным холдинга, обучение коммуникации повышает этот показатель на 30-40 %, так как растет доверие пациента к врачу.

С необходимостью обучать врачей приемам общения согласна Людмила Хромова, заместитель декана факультета усовершенствования врачей МОНИКИ: "К сожалению, в программах высшего медицинского образования вопросам коммуникаций с пациентом выделяется недостаточное количество часов. Восполнить данный пробел помогут организации, специализирующиеся на проведении тренингов по коммуникациям. В нашем институте на кафедрах терапии, общеврачебной практики разработаны и реализуются программы повышения квалификации для врачей и среднего медицинского персонала с использованием данной методики. Роли пациентов зачастую играют наши интерны и ординаторы. Занятия проводятся в помещениях, максимально приближенных к реальной палате или кабинету врача. За действиями обучающегося наблюдает преподаватель через окно с эффектом односторонней видимости операторской комнаты. Методика "стандартизированный пациент" является уникальной, так как актер не только симулирует симптомы заболевания, но и демонстрирует наиболее типичные черты характера больного человека".

Об организаторе:

"СМ-Клиника" – это крупнейшая сеть многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей, ведущая историю своего существования с 2002 года. 14 многопрофильных клиник в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Команда высококлассных специалистов "СМ-Клиника" – это более 1150 врачей различных специальностей, среди которых известные российские врачи. В "СМ-Клиника" проводят уникальные хирургические операции, работают кафедры ведущих медицинских вузов страны. Новейшее оборудование клиник позволяет проводить различные виды современных диагностических обследований – МРТ, КТ и многие другие. Холдинг располагает собственными клиническими лабораториями, терапевтическими и хирургическими стационарами.

30 мая 2017, 16:44
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 мая 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет Fashion People Awards–2017

Престижная церемония в области моды, стиля и красоты соберет столичную богему в Vegas City Hall

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 мая 2017
просмотры: 123

12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow

7 июня в кинотеатре Октябрь пройдет главная SMM конференция года

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 мая 2017
просмотры: 123

Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest

#ZBFest–2017 – это не просто музыкальный праздник, а событие, которое приобретает международный формат

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 мая 2017
просмотры: 123

Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"

В гонке примут участие авто– и мотогонщики со всей России, включая легендарную команду "КАМАЗ-мастер"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 мая 2017
просмотры: 123

Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде

Впервые они приедут в Россию, чтобы раскрыть секреты кинопроизводства

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 мая 2017
просмотры: 123

В Москве состоялась премьера фильма "Герасим"

Дебют молодого режиссера оценил Михаил Вайнберг

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 мая 2017
просмотры: 123

Дворцовый мост станет фиолетовым

Колизей, Эйфелева башня, Дворцовый мост в Петербурге и ещe более сотни архитектурных сооружений в 38 странах мира 19 мая предстанут в фиолетовом освещении

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 мая 2017
просмотры: 123

Кумиром миллионов детей стал Павел Прилучный

Награды также получили деятели кино, телевидения, спорта и музыки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 мая 2017
просмотры: 123

В Москве наградили лауреатов Премии "Импульс добра"

Премия присуждается за достижения в области социального предпринимательства в России

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 мая 2017
просмотры: 123

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий

Грандиозный open-air пройдет в Пулковском парке

567

загрузить ещё

Политика

Путин преподал Трампу урок хороших манер
Тереза Мэй решила быть капризной
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию
В Польше Трампа посчитали заложником Путина

Шоу-бизнес

Мать беременной звезды "Дома-2" со скандалом гонят с проекта
Сын Домогарова рассказал о состоянии отца
Дочь помогает Ирине Салтыковой вернуться к жизни
Харламов и Асмус разъехались

Проишествия

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве

Lifestyle

Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису
Самые долгожданные фильмы июня
Ученые назвали любимые группы и фильмы наркоманов
В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"
Шоу-бизнес

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику

Певица забыла былую размолвку с поэтом
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев: У меня нет другого выбора

Шоумен рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске
Культура

Кобзон отчитал обратившуюся к Путину актрису

Народный артист отметил, что Европа напрасно вмешивается "не в свое дело"
Шоу-бизнес

Наталья Варлей пережила тяжелую утрату

Актриса рассказала, что ее спасло в кризисный момент

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть

Спорт

18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду

Регионы

Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
Известный театрал умер на юбилейном банкете
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru