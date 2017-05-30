Российским врачам не хватает профессиональных навыков

В такой оценке сошлись представители многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" и ведущих российских медицинских вузов на круглом столе "Проблемы профессиональной подготовки врачей: взгляд вузов vs взгляд частного медицинского холдинга". Мероприятие, прошедшее 23 мая, было приурочено к 15-летию холдинга "СМ-Клиника". О важности подобных навыков свидетельствуют и опросы ВЦИОМ и "Левада-центра" – около 30-40 % россиян не доверяют врачам и предпочитают лечиться самостоятельно.

"15-летний юбилей нашего холдинга – хороший повод задуматься о стратегии развития. Нехватка молодых и перспективных кадров – то, с чем мы сталкиваемся каждый день. В ближайшее время мы готовимся к открытию пяти новых клиник. Для них нужно более 500 врачей, и мы не видим другого выхода, кроме как самим повышать их профессиональную подготовку", — сказал Николай Смыслов, учредитель и генеральный директор многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника".



Михаил Ковалев, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, и Владимир Полумисков, заведующий учебной частью кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения РУДН, в своих выступлениях отметили широко обсуждаемые сейчас в обществе системные проблемы в реформах государственного медицинского образования и стандартизации работы врачей."Однако необходимо отметить, что сотрудничество между частными клиниками и государственными образовательными структурами в плане адаптации врачей к профессиональной деятельности имеет определенные преимущества, так как частный бизнес имеет больше возможностей и может, более того – обязан, быстрее приспосабливаться к новым технологиям и реалиям отрасли", – прокомментировал Владимир Полумисков.



В ходе круглого стола участники наметили возможные пути сотрудничества для повышения квалификации врачей, взаимовыгодные для вузов и частных клиник. Первый из них – привлечение в клиники большего количества аспирантов и ординаторов из вузов-партнеров. На сегодняшний день представитель кафедры акушерства и гинекологии № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова уже ведет прием в холдинге "СМ-Клиника". Там же расположена кафедра кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. Сотрудники этой кафедры ведут прием в нескольких филиалах "СМ-Клиника", оперируют в рентгеноперационных (на Волгоградском проспекте и улице Ярославской), где непосредственное участие принимают аспиранты и ординаторы кафедры. В холдинге работают ординаторы из МГМУ, у которых есть наставники среди практикующих врачей. На базе "СМ-Клиника" на улице Ярославской открыта кафедра эндоскопической урологии ФПК МР медицинского факультета РУДН.



И преподаватели вузов, и представители сети "СМ-Клиника" озабочены недоработками в уже действующей системе непрерывного медицинского образования (НМО). Поэтому второй путь направлен на то, чтобы искать точки соприкосновения между вузами и частными клиниками в системе НМО, в том числе через договоры совместного сотрудничества. Ранее частные клиники могли не только оплатить, но и планово организовать повышение квалификации и сертификацию своих специалистов. В рамках новой системы аккредитации это стало практически невозможным, так как организация и планирование повышения квалификации теперь переложены на плечи врачей.



Третий путь, где можно объединить усилия по повышению квалификации кадров, – развитие симуляционного обучения. В этой области "СМ-Клиника" планирует обмениваться опытом с МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и найти совместно новые форматы применения имеющихся наработок. "Мы используем симуляционное обучение коммуникативным навыкам с 2012 года. В планах на этот год создание 3-х симуляционных лабораторий для врачей различных специальностей и медсестер. Такие тренинги очень эффективны, что подтверждается многочисленными замерами. Я горжусь тем, что 9 из 10 первичных пациентов становятся нашими постоянными пациентами", – рассказал Николай Смыслов.



Важной компетенцией современного врача являются коммуникационные навыки. Они напрямую влияют на возвращаемость пациентов в клинику. По данным холдинга, обучение коммуникации повышает этот показатель на 30-40 %, так как растет доверие пациента к врачу.



С необходимостью обучать врачей приемам общения согласна Людмила Хромова, заместитель декана факультета усовершенствования врачей МОНИКИ: "К сожалению, в программах высшего медицинского образования вопросам коммуникаций с пациентом выделяется недостаточное количество часов. Восполнить данный пробел помогут организации, специализирующиеся на проведении тренингов по коммуникациям. В нашем институте на кафедрах терапии, общеврачебной практики разработаны и реализуются программы повышения квалификации для врачей и среднего медицинского персонала с использованием данной методики. Роли пациентов зачастую играют наши интерны и ординаторы. Занятия проводятся в помещениях, максимально приближенных к реальной палате или кабинету врача. За действиями обучающегося наблюдает преподаватель через окно с эффектом односторонней видимости операторской комнаты. Методика "стандартизированный пациент" является уникальной, так как актер не только симулирует симптомы заболевания, но и демонстрирует наиболее типичные черты характера больного человека".



Об организаторе:



"СМ-Клиника" – это крупнейшая сеть многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей, ведущая историю своего существования с 2002 года. 14 многопрофильных клиник в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Команда высококлассных специалистов "СМ-Клиника" – это более 1150 врачей различных специальностей, среди которых известные российские врачи. В "СМ-Клиника" проводят уникальные хирургические операции, работают кафедры ведущих медицинских вузов страны. Новейшее оборудование клиник позволяет проводить различные виды современных диагностических обследований – МРТ, КТ и многие другие. Холдинг располагает собственными клиническими лабораториями, терапевтическими и хирургическими стационарами.