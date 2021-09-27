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Коронавирус
Володин ревакцинировался и призвал новых депутатов Госдумы сделать прививку от коронавируса

Володин ревакцинировался и призвал новых депутатов Госдумы сделать прививку от коронавируса

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что необходимо сделать все, чтобы новый созыв не прерывал свою работу.
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Вячеслав Володин снова ревакцинировался. Об этом спикер Госдумы сообщил в своем телеграм-канале в понедельник, 27 сентября. Политик впервые привился от коронавируса год назад, а во второй раз – в мае 2021-го. Он решился сделать это снова, поскольку количество антител снижалось.

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Володин отметил, что вакцинация – дело добровольное, а также напомнил об ответственности за свое здоровье и здоровье близких, окружающих. По мнению спикера Госдумы, необходимо прививаться своевременно. Мол, только так можно избежать введения ограничительных мер и снизить количество заболевших.

По словам политика, многие депутаты уже вакцинировались, благодаря чему сохранилась работоспособность Госдумы. Он призвал сделать прививку от коронавируса новых парламентариев.

"В зале пленарных заседаний [депутаты] находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно", – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Вячеслав Володин также рассказал, что депутатам Госдумы восьмого созыва предстоит большая работа. Скоро они будут обсуждать главный финансовый закон страны, от принятия которого, как отметил политик, зависит решение большого количества вопросов, волнующих россиян.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года в России проходили выборы в Госдуму восьмого созыва. По итогам голосования, партия "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ – 57, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также в Думу попали один кандидат от "Партии Роста", один – от "Гражданской платформы", один – от "Родины" и пять самовыдвиженцев.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 27 сентября 2021, 20:48 Источник: Telegram-канал "Вячеслав Володин"

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