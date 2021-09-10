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Коронавирус

Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида

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Президент США Джо Байден может подписать указ об обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщил ряд местных СМИ со ссылкой на анонимные источники.

По информации журналистов, Байден готов обязать компании со штатом более ста человек прививать своих сотрудников. При этом контролировать соблюдение требований должно будет руководство фирмы. А те работники, кто отказывается от вакцинации, должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты, сообщает РИА ФАН.

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Автор: 10 сентября 2021, 11:38 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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