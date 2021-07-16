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Коронавирус
Проверки в ресторанах и ночных клубах Москвы продолжатся после отмены QR-кодов

Проверки в ресторанах и ночных клубах Москвы продолжатся после отмены QR-кодов

В ночных клубах, ресторанах и кафе Москвы продолжатся проверки соблюдения противоэпидемических мер. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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С 19 июля QR-коды перестанут быть обязательными для посещения заведений общепита Москвы. Мэр Сергей Собянин отметил, что система выполнила свою задачу – число привитых жителей столицы выросло, а заболеваемость удалось снизить.

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Несмотря на отмену QR-кодов, требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в том же формате. Это касается и клубов, и ночных заведений, сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

"Проверки также будут проводиться на регулярной основе", – пояснил чиновник.

Не присоединившиеся к системе QR-кодов заведения после открытия 19 июля обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора. "Бесковидные" заведения могут расставлять столы ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, их посетители могут не носить маски и перчатки.

Кроме того, с понедельника возобновляется работа развлекательных заведений, фудкортов и детских игровых комнат. Они также обязаны соблюдать противоэпидемические меры.

Власти Москвы ввели систему QR-кодов в заведениях общепита 28 июня из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших COVID-19 или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.

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Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»
Автор: 16 июля 2021, 20:46

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