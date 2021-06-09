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Коронавирус
Власти Москвы заявили об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток

Власти Москвы заявили об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. Власти столицы пообещали новые проверки в общественных местах.
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В оперативном штабе по мониторингу обстановки рассказали, что за минувшие сутки в городе выявили 4 124 новых случая заражения. Это максимальный показатель с 16 января, когда в Москве зафиксировали 4 674 больных.

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В этой связи власти города решили ужесточить контроль за ношением средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) в общественных местах – в метро, автобусах и других видах транспорта, торговых и развлекательных центрах и т.п.

Всех, кто нарушит масочно-перчаточный режим, ждет крупный штраф. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков напомнил, что его размер составляет от четырех до пяти тысяч рублей.

Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что новый карантин вводиться не будет. На текущей стадии власти города считают, что смогут справиться с угрозой без локдауна, сообщает РИА Новости.

Также градоначальник призвал общепит и ресторанный бизнес не забывать о санитарных нормах в связи с коронавирусом. Хорошей защитой от COVID-19 является вакцинация, напомнил Собянин.

За весь период пандемии в Москве подтвердили 1,2 миллиона случаев заражения. Выздоровели и покинули больницы 1,08 миллиона человек. Жертвами опасной инфекции стали 20,6 тысячи москвичей.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 9 июня 2021, 13:50 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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