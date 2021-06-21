Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 17,3 тысячи

Количество заразившихся коронавирусом в России стремительно растет.

Эпидемиологическая обстановка в стране внушает опасения. В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что за прошедшие сутки подтвердили 17 378 новых случаев заражения коронавирусом в России. Примерно 15% из них не имеют клинических проявлений болезни.

Лидером по числу инфицированных в очередной раз стала Москва (7 584 новых случая). За столицей идут Подмосковье (1 811 новых случаев), Санкт-Петербург (1 046 новых случаев), Нижегородская область (268 новых случаев) и Республика Бурятия (243 новых случая).

С начала пандемии коронавирус в России обнаружили у 5,3 миллиона граждан. Количество выздоровевших за минувший день увеличилось на 8,3 тысячи до 4,8 миллиона, жертв – на 440 до 129,8 тысячи. Страна занимает шестое место в мире по числу инфицированных COVID-19.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета дали прогноз по ситуации с коронавирусом в России. По мнению математиков, 30 июня ожидается пик заболеваемости – свыше 20 тысяч случаев за сутки. Затем прирост начнет снижаться и к середине июля составит до 15-16 тысяч в день.

В Кремле недавно отреагировали на рост числа больных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что к ухудшению ситуации с коронавирусом в России привели "тотальный нигилизм населения, низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции".