В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса

Российский оперативный штаб по коронавирусу обнародовал свежие данные по заболеваемости COVID-19 в стране. Число новых случаев заражения снова превысило 17 тысяч.
По данным штаба, за минувшую субботу в России выявили 17 611 заболевших. За то же время выздоровели лишь 8626 человек, а ещё 450 людей не справились с инфекцией и ушли из жизни. В настоящее время на контроле врачей находятся, в общей сложности, – 3174 493 заражённых коронавирусом человек во всех 85 регионах страны. Общее число инфицированных с начала эпидемии в России достигло 5 316 826, выздоровевших – 4 869 972, а умерших – 129 361 человек.
Почти половина новых случаев заболевания была выявлена в Москве, которая удерживает лидерство антирейтинге регионов по тяжести эпидемиологической обстановки. В столице инфекцию за сутки подхватили 8305 человек, а выздоровели и были выписаны только 2945 жителей. 81 человек потерпел поражение в борьбе с недугом.
За ней уже второй день подряд следует Московская область, где заболели 1638, выздоровели 955 и умерли 13 человек. При этом прирост заражённых в Подмосковье в последние дни ежедневно увеличивается на порядка 200 человек. На третьем месте находится Санкт-Петербург: там инфекцию подхватили 1019 человек, выздоровели 439 и скончались 73 человека.
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