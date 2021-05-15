Более миллиона москвичей привились от коронавируса

В Москве активно продолжается вакцинация населения от коронавируса.

Москвичи охотно откликнулись на программу вакцинации людей от нового опасного вируса Covid-19.

Уже более 1,3 миллиона москвичей сделали себе прививки. После вакцинации не болеют 99 процентов привитых. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Как рассказал градоначальник в эфире передачи "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1", все привитые граждане чувствуют себя хорошо. Мэр поделился и своим собственным опытом.

"Скоро будет год, как я сам сделал прививку, должен сказать, что до сих пор титры держатся, и все нормально. Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь", – рассказал Сергей Собянин.

Сделать прививку от ковида в Москве можно в ста пунктах вакцинации на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских центрах. Кроме того, работают выездные бригады вакцинации в общественных местах. Сделать прививку можно и в парках в павильонах "Здоровая Москва".

В течение последней недели в Москве фиксируют небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекции. По словам Мэра Москвы, в целом ситуация остается стабильной, рост числа выявляемых больных и госпитализаций не является критическим.