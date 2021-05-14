Россия восстанавливает связь по воздуху с еще пятью странами

С 25 мая из России можно будет вылететь еще в пять стран. Авиаперелеты будут возможны в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
С 25 мая из России можно будет вылететь еще в пять стран. Авиаперелеты будут возможны в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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