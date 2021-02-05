Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 февраля 2021 года

Всё больше специалистов считают, что коронавирус в России сегодня понемногу сходят на нет. Некоторые даже называют сроки завершения пандемии.

В их числе – математики из СПбГУ, которые смогли вычислить приблизительную дату победы над коронавирусом. По их данным, если большая часть не имеющего иммунитета людей пройдёт вакцинацию, то в Москве суточный прирост заболеваемости упадёт до 0,1% уже в марте, а в Санкт-Петербурге – в апреле. А к маю ежедневное число новых случаев заражения будет находиться около нулевой отметки.

Мэр Москвы Сергей Собянин также считает, что ситуация с коронавирусом в Москве сегодня постоянно улучшается. Он отметил, что при сохранении тенденции к снижению заболеваемости уже через три месяца в городе можно будет отменить основные карантинные ограничения. При этом специально построенные в разгар пандемии госпитали не будут ликвидированы: они превратятся в обычные инфекционные больницы.

Коронавирус в Москве Заболели – 937 450

Умерли – 13 701

Выздоровели – 835 168

Коронавирус в России

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